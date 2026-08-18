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Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: dört kişi hayatını kaybetti, on kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Zara-Suşehri karayolu Elmaseki-Çokrak köyü yakınlarında minibüs şarampole uçtu; dört kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 4'ü ağır.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: dört kişi hayatını kaybetti, on kişi yaralandı

Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu minibüsü şarampole uçtu. Olay, Zara-Suşehri karayolu Elmaseki-Çokrak köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada ilk belirlemelere göre dört kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Seda edilen bilgiye göre, Suşehri istikametine gitmekte olan minibüsün sürücüsü Hayati Aras olarak kaydedildi. Araç plakasının 58 SG 604 olduğu belirtildi. Kazanın bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiği bildirildi.

Ölü ve yaralılarla ilgili bilgiler:

Açıklamalara göre kazada hayatını kaybedenlerin isimleri Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan olarak verildi. Yaralanan 10 kişiden dördünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Müdahale ve tahliye:

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, hava ve kara ambulansları ile yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Minibüs şarampole uçtu: 4 kişi öldü, 4&#039;ü ağır 10 kişiyi yaralandı

Minibüs şarampole uçtu: 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişiyi yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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