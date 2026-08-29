Sivas'taki yerin 50 metre altından çıkan kaynak tuzu ekim ortasında hasat edilecek

Sivas'ta kaynak tuzu üretimi:

Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Bingöl köyündeki kaynak, yerin 50 metre altından çıkarılan tuzlu suyla üretiliyor. İçerisinde yaklaşık 84 farklı mineral barındıran su, su pompalarıyla havuzlara dolduruluyor; güneş ve rüzgârın etkisiyle su buharlaşıp tuz tabakası oluşturuyor.

üretim süreci ve havuzlar:

Her biri 3 bin ila 4 bin metrekare olan havuzlarda suyun buharlaşması sağlanıyor. Havuzlarda biriken tuz, insan gücüyle hasat edilip fabrikaya götürülüyor; burada yıkama, kurutma, kırma, öğütme ve ambalajlama aşamalarından geçerek tüketiciye sunuluyor. Elde edilen tuz, isteğe göre ince, kalın veya elenmiş olarak paketleniyor.

makineleşme ve hasat beklentileri:

Üretimi yürüten Fikri Çiçek, yıllardır uyguladıkları yöntemi işgücü sıkıntısı ve verimi artırma amacıyla değiştirdiklerini belirtiyor: "Sistemimizi değiştirmemizin öncelikli sebebi işçilik. İşçi bulamadığımız için sistemimizi komple değiştirdik ve daha çok makineleşmeye geçtik. Makineleşmeye geçmemizin birinci sebebi işçilik, ikincisi ise üretimimizi artırmak."

Çiçek, üretim döngüsünü şöyle özetliyor: "Öncelikle yağmurların ve soğuk havanın geçmesini bekleriz. Yağmurlar geçtikten sonra havuzlarımızın temizliği ve bakımı başlar. Daha sonra yerin 50 metre altındaki tuzlu suyumuzu bu havuzlara tekrar veririz. Bu suyun yüzde 25’i tuz, yüzde 75’i ham sudır. Ham suyu buharlaştırarak geriye kalan yüzde 25’lik kısmın tabana çökmesini sağlarız. Burada da ekim ayının 15’i gibi hasada giriyoruz."

Hasat beklentileri yağışlara bağlı: yazın yağmurun devam etmesi üretimi düşürürken, sıcak ve kurak geçen mevsimler verimi artırıyor. Geçen yıl üretim yaklaşık bin ile bin 500 ton arasında gerçekleşti; bu yılki miktar ise yağışların seyrine göre belirlenecek.

iyot uyarısı ve işleme aşamaları:

Çiçek, kaynak tuzlarının doğal yapısında iyot olmadığını ve iyodun sonradan eklendiğini vurguluyor: "Bizim tuzlarımız kaynak tuzu. Kaynak tuzlarında iyot bulunmaz. İyot ayrı bir maddedir ve sonradan tuzun içerisine ilave edilir. Bu da kimyasal bir üründür."

Üretim sonrası fabrikada tuzun yıkama, kurutma, kırma ve öğütme işlemlerinden geçtiğini belirten Çiçek, iyot katkısına ilişkin şu uyarıyı yapıyor: "İyot uçucu bir maddedir. Fabrikasyon tuzlarda iyot, tuzun içerisine püskürtülerek ekleniyor. Torbanın ağzı açıldığında ve tuz sıcak bir ortamda beklediğinde iyot uçabiliyor. Geriye ise kimyasal madde kalıyor. Vatandaş da bunu bilmeden alıyor."

Çiçek, üretim süreçlerinde işçilikten tasarruf ve verim artışı sağladıklarını, hasat için ekim ayı ortasını hedeflediklerini belirterek, "Şu anda hasat için gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerin 50 metre altından çıkıyor, faydası saymakla bitmeyen kaynak tuzu hasat için gün sayıyor