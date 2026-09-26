Soğuyan havalar el yapımı yün yorgan arayışını canlandırdı

Eskişehir'de el yapımı tercihi

Eskişehir'de sonbaharın Eylül ayı sonlarına yaklaşmasıyla birlikte gündüz ve gece sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, el yapımı doğal yün yorganlara talebi canlandırdı. Vatandaşlar, yünün vücut ısısını dengeleyip sıcak tuttuğu bilinciyle üreticilere yöneliyor.

El emeği ve üretim süreci:

Yün yorgan üretimi kentte çoğunlukla atölye ve ev ortamında, ustaların el işçiliğiyle yapılıyor. Usta Gökhan Lofçalı, üretimin tamamının el işçiliği olduğunu belirterek, "Bir yorganın yapımı yaklaşık 3-4 saat sürüyor" dedi. Üretim sürecinin elle yapılması, ürünün kalitesini ve dayanıklılığını artırıyor.

Fiyatlar da el işçiliğinin etkisiyle şekilleniyor; usta Lofçalı'ya göre tek kişilik yün yorgan 1.900 TL, çift kişilik ise 2.600 TL olarak satılıyor.

Sağlık ve malzeme tercihleri:

Üreticiler ve kullanıcılar arasında yaygın görüş, doğal yünün sentetik dolgulardan farklı olarak daha sağlıklı olduğuna yönelik. Lofçalı, sağlığı düşünenlerin yün yorgan tercih ettiğini vurguluyor ve hazır ürünlerde yaygın olan elyaf ve silikon dolguların geri dönüşüme atılan plastikten oluştuğunu belirtiyor: "Çünkü hazır yorganın içerisinde elyaf, silikon var. Bunlar bizim geri dönüşüme attığımız plastikten oluşuyor. Yün yorgan ise tamamen doğaldır."

Sezonluk talep artışı, usta üreticilerin iş yoğunluğunu yükseltirken, tüketiciler de hem ısı yönetimi hem de malzeme kaygılarıyla doğal yünü tercih etmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE SONBAHAR MEVSİMİNİN GELMESİ VE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE EL YAPIMI DOĞAL YÜN YORGAN TALEPLERİ ARTTI.