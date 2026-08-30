Söke esnafına Mevlid-i Nebi haftası ziyaretleriyle ahlak vurgusu

Söke'de Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi

Söke İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçedeki esnaflar kapı kapı ziyaret edilerek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatı ve güzel ahlakı hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyaretlerde haftanın anlam ve önemine dair sohbetler gerçekleştirildi ve toplumsal dayanışma vurgulandı.

Ziyaret ekibi ve uygulanan program:

Ziyaretlere İlçe Vaizleri Saygun Toygar, Osman Nuri Kocabaş ve Nevzat Karataş, Din Hizmetleri Uzmanı Ali Ocak ile İmam Hatipler Metin Yönet, Murat Yenikeçeci, Hüsnü Şahan ve Ali Osman Cabar katıldı. Ekipler esnaflarla sohbet ederek Mevlid-i Nebi Haftası'nın mesajlarını aktardı; ziyaretlerde Peygamber Efendimizin örnek hayatından ve güzel ahlaktan günümüze yansıyan davranış biçimlerine dikkat çekildi.

Hediye ve beklentiler:

Esnaflara Söke İlçe Müftülüğü tarafından özel olarak hazırlanan ve üzerinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadislerinin yer aldığı kartelalar hediye edildi. Bu uygulama ile güzel ahlakın hayatın her alanında yaşatılması gerektiği ve toplumsal bağların güçlenmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Söke İlçe Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin Peygamber Efendimizin örnek hayatının daha yakından tanınmasına ve günlük hayata yansıtılmasına vesile olmasını diledi. Ziyaretler, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ahlak ve kardeşlik bilincinin pekiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

SÖKE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI DOLAYISIYLA İLÇE GENELİNDEKİ ESNAFLAR ZİYARET EDİLEREK, PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) HAYATI VE GÜZEL AHLAKI ANLATILDI.