Efeler'de evinde 250 kök kenevir bulunan şüpheli tutuklandı

Efeler'de düzenlenen operasyonda 250 kök kenevir ele geçirildi:
Aydın'ın Efeler ilçesi Dereköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin takibi sonucu, ikametinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen A.U. (41) hakkında operasyon düzenlendi. Adrese yapılan müdahalede şüpheli gözaltına alındı.
arama ve ele geçirilen bitkilerin özellikleri:
Gerçekleştirilen adli aramada toplam 250 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen bitkilerin boyları 30 cm ile 300 cm arasında değişiyordu ve muhafaza altına alındı.
işlem ve adli süreç:
Gözaltına alınan A.U. (41) hakkında adli işlem başlatıldı; işlemlerin ardından şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE EVİNDE KENEVİR YETİŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI, ARAMALARDA 250 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.
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