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Efeler'de evinde 250 kök kenevir bulunan şüpheli tutuklandı

Aydın Efeler'deki bir ikamette düzenlenen operasyonda boyları 30–300 cm arasında değişen 250 kök kenevir ele geçirildi; zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Efeler'de evinde 250 kök kenevir bulunan şüpheli tutuklandı

Efeler'de düzenlenen operasyonda 250 kök kenevir ele geçirildi:

Aydın'ın Efeler ilçesi Dereköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin takibi sonucu, ikametinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen A.U. (41) hakkında operasyon düzenlendi. Adrese yapılan müdahalede şüpheli gözaltına alındı.

arama ve ele geçirilen bitkilerin özellikleri:

Gerçekleştirilen adli aramada toplam 250 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen bitkilerin boyları 30 cm ile 300 cm arasında değişiyordu ve muhafaza altına alındı.

işlem ve adli süreç:

Gözaltına alınan A.U. (41) hakkında adli işlem başlatıldı; işlemlerin ardından şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE EVİNDE KENEVİR YETİŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE EVİNDE KENEVİR YETİŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI, ARAMALARDA 250 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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