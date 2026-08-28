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Afyonkarahisar’da peygamberimizin güzel ahlakı konferansta anlatıldı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ADRM'nin düzenlediği Mevlid-i Nebi Haftası konferansında Ümmühan Özer, Hz. Muhammed'in güzel ahlakını örneklerle anlattı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Afyonkarahisar’da peygamberimizin güzel ahlakı konferansta anlatıldı

Afyonkarahisar'da mevlid-i nebi haftası etkinliği

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası konferansı, ADRM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın koordinatörlüğünü Yıldız Mumyakmaz üstlendi.

Programa, İl Vaizi Nursima Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı.

konferansın içeriği:

Din Hizmetleri Uzmanı Ümmühan Özer tarafından verilen konferansın başlığı "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" oldu. Özer, konuşmasında Hz. Muhammed'in (S.A.V.) günlük hayatına yansıyan ahlak anlayışından kesitler aktardı ve insan ilişkilerindeki nezaket ile örnek davranışlara vurgu yaptı.

diğer programlar ve kapanış:

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ADRM vaizi Derya Özçelik tarafından Sabire Şehitoğlu Kur'an Kursu'nda da bir program gerçekleştirildi. Etkinlikler, katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK MERKEZİ (ADRM) TARAFINDAN &quot;MEVLİD-İ NEBİ...

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK MERKEZİ (ADRM) TARAFINDAN "MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI" DOLAYISIYLA KONFERANS DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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