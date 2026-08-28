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Turgutlu’da ova yollarından kent merkezine kadar yeni asfalt seferberliği

Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir'in iş birliğiyle Sinirli, Ergenekon ve Akçapınar'da kırsal ve kent yollarında kapsamlı asfalt çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:32

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Turgutlu’da ova yollarından kent merkezine kadar yeni asfalt seferberliği

saha çalışmaları ve inceleme:

Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde yürütülen yol çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Sinirli, Ergenekon ve Akçapınar mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Akın'a incelemelerde Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran ve Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto, mahalle muhtarları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri eşlik etti.

sinirli: ova yolu onarımı ve 6 kilometrelik asfalt:

Sinirli Mahallesi Yedek 5 mevkiinde yürütülen çalışmada yaklaşık 6 kilometrelik güzergahta asfaltlama tamamlandı. Uzun yıllardır özellikle çiftçilerin ve üreticilerin kullandığı ova yolundaki ulaşım sorunları bu çalışma ile giderildi; mahalle içi ve bağlantı yollarında konfor ve erişilebilirlik artırıldı.

ergenekon ve akçapınar: sıcak asfalt ve sathi kaplama:

Ergenekon Mahallesi Karadut Sokak ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 4 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Dört ana arterde yapılan kapsamlı uygulama ile bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Akçapınar Mahallesi'nde ise 7 kilometrelik sathi kaplama çalışması tamamlandı ve mahalle içi yollar yenilendi. Ayrıca Urganlı Mahallesi ile Ahmetli'ye bağlı Gökkaya Mahallesi'ni birbirine bağlayan bağlantı yolundaki asfaltlama çalışmaları da devam ediyor.

Çalışmaların kapsamına ve kent merkezindeki eş zamanlı uygulamalara değinen Başkan Akın, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile el ele vererek Turgutlu halkına verdiğimiz bütün sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Ergenekon Mahallemizde yaklaşık 4 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak en önemli sorunların yaşandığı dört ana arterimizi sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Aynı zamanda bu çalışmalarla sınırlı kalmayarak Sinirli Mahallemizde, Urganlı ve Akçapınar mahallelerimizde ova yollarında ve mahalle içerisinde asfaltlama çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Akın, kent merkezinde de Yeni Mahalle ve Subaşı mahallelerinde GEDİZ Elektrik’in altyapı çalışmalarını tamamladığı sokaklarda dört koldan çalışıldığını belirterek, "Her zaman söylediğimiz gibi bizim işimiz de gücümüz de Turgutlu ve Manisa" diye konuştu.

TURGUTLU’DA BELEDİYE VE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN YOL ÇALIŞMALARI HIZ...

TURGUTLU’DA BELEDİYE VE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. SİNİRLİ MAHALLESİ’NDE 6 KİLOMETRELİK YOL ASFALTLANIRKEN, ERGENEKON MAHALLESİ’NDE 4 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. AKÇAPINAR MAHALLESİ’NDE İSE 7 KİLOMETRELİK SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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