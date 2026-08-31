SOSGİP teknik yardım masalarının ilk dönemi tamamlandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) kapsamında eş finanse edilen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamındaki teknik yardım masalarının birinci dönemi sona erdi.

ilk dönem uygulaması:

Teknik yardım masaları, 26 Ağustos Çarşamba günü Çankırı Valiliği'nde, 27 Ağustos Perşembe günü Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında ve 28 Ağustos Cuma günü Sinop Yatırım Destek Ofisi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikler gündüz boyu randevu sistemiyle ve başvuru sahibi bazında birebir görüşmeler şeklinde uygulandı.

Çalışmalara kooperatifler, üretici ve yetiştirici birlikleri, dernekler, vakıflar ile sosyal işletmeler dahil oldu. Her başvuru sahibi ile yürütülen oturumlarda proje dokümanlarının incelenmesi ve geliştirilmesi ile Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'nin kullanımı konularında doğrudan destek sağlandı.

ikinci dönem ve başvuru süreci:

KUZKA, teknik yardım masalarının ikinci dönemine 10-23 Eylül tarihlerinde yeniden başlayacak. İkinci dönemde düzenlenecek uygulamalar şöyle planlandı: 10-11 Eylül 2026 tarihlerinde Kastamonu'da KUZKA Hizmet Binası, 16 Eylül 2026'da Çankırı, 17 Eylül 2026'da Kastamonu'da ek oturum, 18 Eylül 2026'da Sinop'ta yüz yüze masalar; dönem 22-23 Eylül tarihlerinde çevrim içi çalışmalarla tamamlanacak.

Teknik yardım hizmetlerinden yararlanmak isteyen paydaşların, başvuru ve katılım duyuruları için KUZKA'nın sosyal medya hesaplarını ve resmi web sitesini takip etmeleri gerektiği bildirildi.

KUZEY ANADOLU AJANSI TARAFINDAN, 2026 YILI SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE PROJE SAHİPLERİNE YÖNELİK KASTAMONU, ÇANKIRI VE SİNOP’TA UYGULANAN TEKNİK YARDIM MASALARININ İLK DÖNEMİ TAMAMLANDI.