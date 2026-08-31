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İstihdamı güçlendirecek adımlar: işgücü piyasasında uyum ve gençlere öncelik

Bakan Işıkhan, Temmuz işgücü verilerini değerlendirerek ekonomi yönetimiyle uyum içinde istihdamı artıracak ve genç işsizliğini düşürecek taahhüt etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İstihdamı güçlendirecek adımlar: işgücü piyasasında uyum ve gençlere öncelik

Bakan ışıkhan'ın değerlendirmesi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı işgücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi yönetimiyle tam bir uyum ve koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirtti. Işıkhan, verilerin OVP beklentileriyle uyumlu bir görünüm sergilediğini ve çalışma hayatını güçlendirecek politikaların uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.

verilerin öne çıkan rakamları:

Temmuz ayında işsizlik oranı %8,1 olarak açıklandı; bu oranın 39 aydır tek haneli seviyesini koruduğu kaydedildi. Aynı dönemde istihdam sayısı 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı %48,3 olarak gerçekleşti. İşgücü 35 milyon 222 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %52,5 düzeyinde ölçüldü. Genç nüfusta işsizlik oranı ise %14,5 seviyesinde gerçekleşti.

bakanlığın öncelikleri ve atılacak adımlar:

Işıkhan, genç işsizlik oranını azaltmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti ve gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek politikaların uygulanacağını ifade etti. Bakan, ekonomi yönetimiyle uyum ve koordinasyon içinde işgücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatını güçlendirecek adımlar atacaklarını yineledi.

Sonuç olarak, açıklama işsizlik verilerinin tek haneli seyrinin korunması, istihdam göstergelerinin ve genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik politikalara devam edileceği taahhüdünü içeriyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, &quot;EKONOMİ YÖNETİMİMİZLE TAM BİR UYUM VE...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "EKONOMİ YÖNETİMİMİZLE TAM BİR UYUM VE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE İŞGÜCÜ PİYASASINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLERİ ELE ALARAK ÇALIŞMA HAYATIMIZI GÜÇLENDİRECEK, İSTİHDAMDA DAHA İYİ SEVİYELERE ULAŞACAĞIZ" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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