Türkiye 24 çeyrektir büyüyor: yıllıklandırılmış milli gelir 1,71 trilyon dolara çıktı

veriler ve büyüme performansı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin 2026 ikinci çeyreğinde önemli bir büyüme kaydettiğini duyurdu. Yılmaz, ekonominin yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak önceki çeyreğe göre %1,1 oranında büyüme gösterdiğini belirtti.

Bu sonuçla birlikte ülkenin kesintisiz büyüme serisinin 24 çeyreğe ulaştığını ve yıllıklandırılmış milli gelirin 1,71 trilyon dolar seviyesine yükseldiği vurgulandı. Yılmaz, yılın ilk yarısındaki büyümenin %2,5 olarak gerçekleştiğini not etti.

sektörel görünüm ve büyümeye katkılar:

Açıklamada, iç talepte dengelenmenin sürdüğü, net ihracatın büyümeye pozitif katkı verdiği ve sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçtiği ifade edildi. Bu tespitler, büyümenin kaynakları ve sürdürülebilirliği hakkında daha net bir tablo sunuyor; özellikle dış talebin ve sanayi üretiminin toparlanmasının büyümeyi desteklediği öne çıkıyor.

politikalar ve gelecek döneme yönelik hedefler:

Yılmaz, önümüzdeki dönemde ekonomik yönetimin önceliklerini de paylaştı. Amaçların arasında fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek, dengeli büyümeyi gözetmek, makroekonomik istikrarı güçlendirmek, üretim ve teknolojik kapasiteyi artırmak ve yüksek katma değerli üretimi desteklemek yer alıyor. Bu çerçevede atılacak adımların büyümenin kalıcılığı ve ekonomik dayanıklılık üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yılmaz’ın açıklaması, küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir ortamda Türkiye ekonomisinin direnç ve dinamizmine vurgu yapıyor; politika öncelikleri ise büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bir yol haritası sunduğunu gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "KESİNTİSİZ BÜYÜME PERFORMANSIMIZ 24 ÇEYREĞE ULAŞIRKEN, YILLIKLANDIRILMIŞ MİLLİ GELİRİMİZ 1,71 TRİLYON DOLARA YÜKSELMİŞTİR" DEDİ.