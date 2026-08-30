Samsun'da mevsimlik işçilerin çadırları sağanakla sular altında kaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Samsun'un Tekke köyüne fındık toplamak için giden mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar, bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel sularına teslim oldu.

çadır alanında su baskını ve zarar:

Etkili olan sağanak kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi; çadırların bulunduğu alanda su baskını yaşandı. Çadırların yağmur suları altında kalması sonucu bazı kişisel eşyaların zarar gördüğü bilgisi geldi. Bu durum işçiler için hem barınma hem de çalışma koşullarında ek zorluk yarattı.

işçilerin bekleyişi ve yaşanan panik:

Yağış sırasında çadır alanında büyük panik yaşanırken, işçiler yağmurun dinmesini ve suyun çekilmesini bekledi. Bölgedeki kısa süreli yoğun yağışın ardından yaşamın normale dönmesi için suyun çekilmesi ve çadır alanının güvenli hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDEN SAMSUN’UN TEKKE KÖYÜNE FINDIK TOPLAMAK İÇİN GİDEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIRLAR, ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE SEL SULARINA TESLİM OLDU.