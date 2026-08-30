Muğla Menteşe'de zafer ruhu şiir, halk oyunları ve törenle yankılandı

Törenin açılışı ve protokol:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalar, tören alanında protokol üyelerinin yerlerini almasıyla başladı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras törene katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Gençlerin sesi ve halk oyunlarının coşkusu:

Programda öğrenciler, günün anlam ve önemini vurgulayan şiirlerini seslendirerek törene ayrı bir duygu kattı. Ardından sahne alan folklor ekibi, Muğla yöresine ait halk oyunları ve zeybek gösterisiyle katılımcılara coşkulu anlar yaşattı; gösteriler törene gelen vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Geçit töreni ve kapanış:

Kutlama, askeri birlikler, emniyet mensupları, gaziler, sporcular ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli bir tören geçidiyle sona erdi. Türk bayraklarıyla tören alanını dolduran binlerce Muğlalı, resmi geçit esnasında coşkuyla eşlik etti ve program büyük bir gurur atmosferinde tamamlandı.

MUĞLA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI