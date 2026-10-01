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Sosyal medyadaki tüfek görüntüleri Orhangazi polisi harekete geçirdi

Bursa'da sosyal medyada tüfekle dolaştığı görüntülenen 16-17 yaşlarındaki M.A.Y., polis tarafından havalı tüfekle yakalanıp adliye sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sosyal medyadaki tüfek görüntüleri Orhangazi polisi harekete geçirdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası operasyon

Bursa'da dijital mecralarda kamuflaj desenli kılıf içinde sırtında tüfekle dolaştığı görüntülenen bir kişi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Paylaşılan videoların incelenmesiyle olay, ilgili birimlerce takibe alındı.

İnceleme ve saha çalışması:

Olayla ilgili olarak Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntü kayıtları ve saha çalışması yürüterek şüphelinin tespit edilmesini sağladı. Kamera görüntüleri ve yerinde yapılan araştırmalar neticesinde kişiye ulaşan ekipler gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yakalama ve soruşturma:

Görüntülerde yer alan 16-17 yaşlarındaki şüpheli M.A.Y., taşıdığı havalı tüfek ile birlikte polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında işlemler tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk yapıldı.

Sosyal medyada tüfekle dolaştığı görüntüler ortaya çıkan şüpheli yakalandı

Sosyal medyada tüfekle dolaştığı görüntüler ortaya çıkan şüpheli yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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