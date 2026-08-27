Şanzıman testi sonrası kavşakta çarpışma: iki yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, şanzıman tamiri yapılan araçla gerçekleştirilen test sürüşünün ardından meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay, Mithatpaşa Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerindeki bir kavşakta gerçekleşti.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, oto tamircisi E.S. şanzıman tamiri yaptığı 34 AD 3772 plakalı otomobille test sürüşüne çıktı. İş yerine dönmek için kavşağa geldiği sırada, karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 38 ARB 160 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 AD 3772 plakalı araç kaldırıma çıkarak yoldan çıktı.

Yaralılar ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan A.D. ve F.D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve iyileştirme çalışmaları:

Kazayla ilgili incelemeler yapan ekipler, bölgedeki güvenlik çalışmaları tamamlandıktan sonra araçları çekiciyle yoldan kaldırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor ve yetkililer kaza nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR OTO TAMİRCİSİ ŞANZIMAN TAMİRİNİN ARDINDAN ÇIKTIĞI TEST SÜRÜŞÜNDE KAZAYA KARIŞTI. KAVŞAKTA MEYDANA GELEN VE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.