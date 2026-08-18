Süleymaniye'de tankerlere sıçrayan akaryakıt yangını: 20 yaralı, milyonlarca litre yandı

Süleymaniye'de tankerlere sıçrayan akaryakıt yangını

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde, Tanjro bölgesinde bulunan bir akaryakıt deposunda çıkan yangın geniş alanı etkiledi. Olayla ilgili resmi makamlardan gelen açıklamalarda, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

yangının çıkış nedeni ve yayılma:

Yetkililer yangının, depoda bir miktar akaryakıtın zemine sızması ve ardından tutuşması sonucu başladığını açıkladı. Alevler hızla yayılarak depotaki tankerleri de sardı; yerel kaynaklar 34 benzin tankeri ve 4 gaz tankeri ile birlikte toplam 3 milyon litreden fazla benzinin yandığını aktardı.

müdahale süreci ve yetkili açıklamaları:

Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yoğun çalışmaların ardından söndürüldü; yetkililer müdahalenin dört saatten fazla sürdüğünü belirtti. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü ise yaralı sayısını doğruladı. Süleymaniye Vali Yardımcısı Şaho Osman olay yerinde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı, il genelinde dağıtımı yapılan akaryakıt ve yakıt miktarlarında herhangi bir etkilenme veya eksiklik olmadığı konusunda temin ederiz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer halkı güvenlik önlemlerine uymaya ve bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki akaryakıt deposunda çıkan yangında 20 kişi yaralandı. Yangın, 4 saatten fazla süren yoğun çalışmaların ardından söndürülebildi.