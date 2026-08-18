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Suriye mahkemesi Beşar Esad’ın kuzeni Vasim Esad’a idam cezası verdi

Şam 4. Ceza Mahkemesi, Doğu Guta ve Mleha’daki sivillere yönelik katliam, işkence ve savaş suçu iddiaları nedeniyle Vasim Esad’a idam cezası verdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Suriye mahkemesi Beşar Esad’ın kuzeni Vasim Esad’a idam cezası verdi

mahkeme kararı:

Şam’daki 4. Ceza Mahkemesi, eski rejim mensuplarına ilişkin davalar kapsamında devrik lider Beşar Esad’ın kuzeni Vasim Esad hakkında verdiği hükmü açıkladı. Mahkeme, sanığı kasten adam öldürme, işkence, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.

suçlamalar ve deliller:

Mahkeme Başkanı Hakim Fahreddin el-Eriyan, soruşturma ve delillerin Vasim Esad’ın sorumluluklarını ortaya koyduğunu belirtti. El-Eriyan, Vasim Esad’ın eski rejim komutanlarından Tuğgeneral Ghiath Dalla talimatıyla yasa dışı silahlı gruplar kurduğunu ve özellikle Doğu Guta ile Mleha beldesinde sivilleri hedef alan katliamlarda rol aldığını kaydetti.

Mahkeme ayrıca Vasim Esad’a bağlı grupların Ceramana başta olmak üzere muhalif sivillere ait iş yerlerini yağmalama, mülklere el koyma, adam kaçırma, kasten öldürme ve işkence suçlarını işlediğini kesinleştirdi.

dava süreci ve yaptırımlar:

Kararda, Vasim Esad’ın yalnızca cezai sorumluluğunun değil, aynı zamanda mal varlığına ilişkin yaptırımların da uygulanacağı belirtildi. Mahkeme, sanığın taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığına kamu hazinesi adına el konulmasına ve mağdurlara tazminat ödenmesine hükmetti.

Duruşmaya uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri temsilcileri ile Ulusal Geçiş Dönemi Adalet Komisyonu üyeleri katıldı. Karar, davanın 6. duruşmasında açıklandı ve mahkeme heyeti delil değerlendirmesinin sanığın suçlarını kanıtladığını ifade etti.

Vasim Esad 21 Haziran 2025’te Suriye-Lübnan sınırında yakalanmış; yargılama ise 24 Haziran 2025’te başlamıştı. Mahkemenin verdiği hükümler, sanığın hem ağır cezai yaptırımlarla hem de mal varlığına ilişkin hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Suriye&#039;de devrik lider Beşar Esad&#039;ın kuzeni Vasim Esad, savaş suçu ve insanlığa karşı işlediği...

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın kuzeni Vasim Esad, savaş suçu ve insanlığa karşı işlediği suçlar kapsamında görülen davada idam cezasına çarptırıldı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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