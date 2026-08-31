Sürücüsüz traktör kısa devre sonrası alev alıp ahıra çarptı

Sürücüsüz traktörün alevlere dönüşü Serik'te korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta park halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu sürücüsüz şekilde çalışarak hareket eden traktör, alevler içinde ilerleyip istiflenmiş saman balyalarına çarptı. Ortaya çıkan yangın mahallede facianın eşiğine gelmesine neden oldu.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, traktörün elektrik bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa devre oluştu. Kısa devre sonrası motor kısmından yükselen alevler, traktörü çalışır hale getirdi ve araç sürücüsü olmadan hareket ederek samanlığın bulunduğu alana doğru ilerledi. Traktörden sıçrayan kıvılcımlar kısa sürede yakınındaki saman balyalarını tutuşturdu ve yangın ahıra sıçradı.

Görüntüler ve yaşanan zararlar:

O sırada evde bulunmadıklarını söyleyen Mehmet Canlı, “Biz evden çıktıktan 15-20 dakika sonra yangın çıkmış. Geldiğimizde herkes buradaydı. Yangında 70-80 saman balyamız yandı, ineklerimiz yaralandı, traktör kül oldu.” diye konuştu. Olay anına dair kayıtlarda traktörün kendi kendine hareket edip alev topuna dönmesi ve istiflenmiş saman balyalarına çarpması net olarak görüldü.

Yangına ilk müdahale, bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü ancak traktör tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında alevlerin arasında kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer kısa devrenin nedenini tespit etmek için inceleme sürdürüyor.

TRAKTÖRÜN SAHİBİ MEHMET CANLI " 15 DK ÖNCE EVDEN AYRILMIŞTIK ARADILAR YANGIN VAR DEDİLER BİZ DE ANLAMADIK KAMERADAN GÖRDÜK" DEDİ.