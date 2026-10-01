Süs bitkisi difenbahya evde tehlikeye dönüştü: 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Olayın gelişimi:

Tokat'ta evde babaannesi ve dedesinin yanında bulunan Z.L. Hanlı (2), saksıda yetiştirilen süs bitkisi difenbahyadan kopardığı bir parçayı ağzına alması üzerine kısa sürede belirti gösterdi. Çocuğun dudaklarında şişme fark eden yakınları, telefonu arayıp sağlık ekiplerine haber verdi ve küçük çocuk hızla hastaneye götürüldü.

Hastanede zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan çocukta boğaz bölgesinde de şişlik gelişmesi nedeniyle takip amacıyla yoğun bakıma yatırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği ve çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Uzman görüşü:

Medical Park Tokat Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Taştan, difenbahyanın öz suyundaki kalsiyum oksalat kristallerinin temas ettiği bölgede tahrişe yol açtığını aktardı. Dr. Taştan, bitkinin çiğnenmesi veya yenmesi halinde ağız ve boğaz bölgesinde şişlik, kızarıklık ve yanma hissi oluşabildiğini belirtti.

Taştan, özellikle çocuklarda bu reaksiyonun küçük dil, dudak ve boğazda ödem oluşturarak solunum yollarını tehdit edebileceğini vurguladı. Uzman, bitkinin öz suyunun yetişkinlerde de tahrişe neden olabildiğini söyleyerek, benzer durumlarda vakit kaybetmeden acil sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Aile uyarısı:

Baba Melih Hanlı, olay sırasında işte olduğunu, çocuğun oturma odasında babaannesi ve dedesinin yanında dolaşırken bitki parçasını ağzına aldığını anlattı. Hanlı, yakınlarının çocuğun ağlayarak anneannesinin yanına gelmesiyle durumu fark ettiklerini ve dudaklarındaki şişlik üzerine acile götürdüklerini söyledi.

Melih Hanlı, yaşadıkları deneyimin ardından çocuk sahibi ailelere uyarıda bulunarak, bitkiye dikkat edilmesini ve küçük çocukların erişebileceği alanlarda bu tür süs bitkilerinin bulundurulmaması gerektiğini belirtti. Aile, gazetecilere "Biz böyle etkisi olduğunu bilmiyorduk" diyerek benzer kazaların yaşanmaması için çevresini bilgilendireceklerini ekledi.

Olay, ev içi risklerin ve evde bulunan bazı süs bitkilerinin sağlık açısından yaratabileceği tehlikelerin hatırlatılması açısından dikkat çekti. Uzmanlar, bitkiyle temas halinde belirtiler ortaya çıkarsa acil müdahale gerektiğini tekrarlıyor.

BABA MELİH HANLI İSE OLAY SIRASINDA İŞTE OLDUĞUNU BELİRTEREK, "ÇOCUĞUM OTURMA ODASINDA YANLARINDA DOLAŞIRKEN FARK ETMEMİŞLER, BUNU KOPARIP AĞZINA ALMIŞ. AĞLAYARAK ANNEMİN YANINA GİDİNCE BU ÇİÇEĞİ KOPARDIĞINI FARK ETMİŞLER. O ARADA DA ÇOCUĞUN DUDAK KISIMLARI ŞİŞMİŞ." DEDİ.