Tağşişli gübre iddiası mahkemeye taşındı

tağşiş şüphesi ve laboratuvar sonucu:

Adana'nın Kozan ilçesi Acarmantaş Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Adem Erdem, Osmaniye Kadirli'deki 87 dönümlük mısır tarlasındaki ürün gelişim farkı üzerine şüpheye düştü. Aynı gün ve aynı bölgede ekim yapan komşusunun mısırları yaklaşık 2 metre boya ulaşırken, Erdem'in tarlasındaki mısırlar ortalama 1,5 metre seviyesinde kaldı ve saplar ince oldu.

Durumu değerlendirmek için iki ziraat mühendisi ile arazi incelemesi yapan Erdem, iklim kaynaklı bir sorun olmadığı kanaatine vardıktan sonra kullandığı taban gübresinden numune aldırdı. Numuneler, devlet kontrolündeki lisanslı bir laboratuvarda analiz edildi ve laboratuvar sonuçları gübrenin içeriğinde fosfor ve azot değerlerinin düşük olduğunu, ürünün ise tağşişli olduğuna işaret etti.

hukuk süreci ve bilirkişi incelemesi:

Gübrenin satışını yapan firmayla görüştüğünü ve zararının giderilmesini istediğini söyleyen Erdem, firmadan olumlu yanıt alamayınca hukuki yola başvurdu. Erdem, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu ve firma hakkında dava açtı. Mahkeme sürecinde görevlendirilen bilirkişi heyeti tarlada inceleme yaptı, gübreden ek numuneler aldı ve yapılan tespitlerin labaratuvar sonuçlarıyla tutarlı olduğunu belirten bir rapor düzenlendi. Erdem, bilirkişi raporunun dosyayla birlikte Adana'ya gönderildiğini ve kararın beklenmekte olduğunu ifade etti.

bölgesel etkiler ve çiftçinin iddia ettiği zarar:

Erdem iddiasına göre, yaklaşık 100 bin lira değerinde olan ve miktarı 3 bin 500 kilogram olarak belirtilen gübre tarlada beklendiği etkiyi göstermeyince ekonomik kayıp oluştu. Çiftçi, bu kaybın bölge geneline yansımasının ciddi olduğunu belirterek zararının yaklaşık 1 milyon lira seviyesinde olduğunu söyledi. Erdem, ayrıca kendisine iletilen bilgiye göre söz konusu ürünün yaklaşık 300 kişiye satıldığını ve bölgede dönüm başına normalde 1,5 ton ürün alınması gerekirken bazı üreticilerin 400-600 kilogram aralığında verimlerle karşılaştığını aktardı.

Erdem, kullandığı gübrenin tağşişli olduğuna dair noter aracılığıyla firmanın bilgilendirildiğini, ancak sonucu değiştirecek bir çözüm bulunmadığını belirtti. 'Bilirkişi gelip arazide inceleme yaptı, gübreden numune aldı; rapor laboratuvar tespitleriyle gübrenin değerlerinin düşük ve tağşişli olduğunu gösterdi. Dosyamız şu an Adana'da, mahkemenin kararını bekliyoruz' dedi. Ayrıca devletin konuyu takip edeceğine inandığını vurguladı.

Hukuki süreç sürerken, bölgedeki benzer şikayetlerin olup olmadığı ve firmanın savunması mahkeme kayıtları ile netleşecek. Olay, zirai girdilerin kalite kontrolü ve üretici haklarının korunması konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ADANALI ÇİFTÇİ ADEM ERDEM ALDIĞI GÜBRENİN TARLASINDA OLUMSUZ SONUÇ VERMESİYLE GÜBRENİN TAĞŞİŞ ÜRÜN OLDUĞUNU MAHKEME KARARIYLA BELGELEDİ.