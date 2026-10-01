Dolar 49,0300 +0,03%
Euro 55,5019 -0,08%
Bist 12.182,81 +1,97%
Altın Gram 6.633,12 +0,51%
EUR/USD 1,1297 -0,33%
Brent Petrol 99,64 +1,64%
--°

Eğitim inşaatında çatıda 24 saatlik eylem: işçiler ücretlerini alamadıklarını söylüyor

Gaziantep İslahiye'de ücretlerini alamadıklarını iddia eden 4 taşeron işçi, okul çatısına çıkarak 24 saattir eylemde; polis ve itfaiye ikna çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eğitim inşaatında çatıda 24 saatlik eylem: işçiler ücretlerini alamadıklarını söylüyor

Eğitim inşaatında çatıda 24 saatlik eylem: işçiler ücretlerini alamadıklarını söylüyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, bir okul inşaatında çalışan ve ücretlerini alamadıklarını iddia eden işçiler, binanın çatısına çıkarak protesto başlattı. Eylem dün öğle saatlerinde başladı ve gece boyunca sürdü; işçilerin bekleyişi bugün de devam ediyor.

Eylemin başlangıcı ve gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan 4 işçi, emeklerinin karşılığını alamadıklarını öne sürerek dün öğle saatlerinde binanın çatısına çıktı. Vatandaşların durumun fark etmesi üzerine, adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin çatıdaki bekleyişi, yapılan çağrılara rağmen sürüyor.

Ekiplerin tedbiri ve ikna çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, muhtemel bir atlama ya da düşme riskine karşı çevrede branda açarak güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise işçileri eylemlerinden vazgeçirmek için ikna çalışması yürütüyor. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekliyor. Tüm bu tedbirlere karşın, ikna çabaları şu ana kadar sonuç vermedi ve durum takip ediliyor.

Olayla ilgili yetkililerin ve tarafların açıklamaları beklenirken, ekiplerin güvenlik ve iletişim çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Parasını alamayan taşeron firma işçileri 24 saattir eylemde

Parasını alamayan taşeron firma işçileri 24 saattir eylemde

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edirne'de şoförlerin ilk müdahalesi epilepsi hastasına zaman kazandırdı
images

İnegöl'de ortaokuldaki panik taşıma ruhsatıyla son buldu
images

Yağış kayganlaştırdı: Yurtiçi kargo tırı bariyere çarpıp devrildi
images

Sinop'ta denizde arama: kayıp polis memuru için geniş seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağış kayganlaştırdı: Yurtiçi kargo tırı bariyere çarpıp devrildi

Kurtalan'da tarlayı aydınlatan yıldırım cep kamerasına yansıdı

Camiler milletimizin irfan yuvaları ve birlik merkezleridir

Sinop'ta denizde arama: kayıp polis memuru için geniş seferberlik

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı