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Taiz'de pazar saldırısının sorumlusu belirsizliğini koruyor

Yemen'in Taiz kenti Zu Bab bölgesindeki pazar yerine düzenlenen saldırının failliği net değil; Husiler ile hükümet birbirini suçluyor, bilanço açıklanmadı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 00:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Taiz'de pazar saldırısının sorumlusu belirsizliğini koruyor

Taiz'te pazar yerine saldırı

Yemen'in Babülmendep yakınlarındaki Taiz kentine bağlı Zu Bab bölgesinde pazar yerine saldırı düzenlendi. Olayın ardından bölgede kargaşa yaşanırken, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair net bir konsensüs bulunmuyor.

kimlik ve iddialar:

Olayla ilgili olarak İran destekli Husiler ile Yemen hükümeti birbirini suçladı. Bazı kaynaklar saldırının Husiler tarafından füzeyle yapıldığını öne sürerken, diğer kaynaklar ise hükümet güçlerinin pazar yerine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Tarafların karşılıklı suçlamaları, saldırının failine ilişkin belirsizliği artırdı.

görgü kayıtları ve doğrulama süreci:

Saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı; bu görüntüler olay anına ilişkin doğrudan görsel kanıt sunuyor. Buna rağmen görüntülerin bağımsız doğrulaması ve saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin kesin değerlendirme henüz yapılmadı.

Resmi kurumlar tarafından saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı; olayın kapsamı ve sonuçlarıyla ilgili veriler bekleniyor. Uluslararası ve yerel kaynaklardan gelecek doğrulamalar, saldırının sorumluluğuna dair daha net bir tablo oluşturacak.

Yemen’in Taiz kentinde pazar yerine saldırı düzenlendi.

Yemen’in Taiz kentinde pazar yerine saldırı düzenlendi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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