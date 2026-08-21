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Takla atan otomobil Lalabey mevkiinde duvara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 06 SN 159 plakalı otomobil Lalabey mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı; kazada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 07:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Takla atan otomobil Lalabey mevkiinde duvara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza detayları:

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Ankara-Kırıkkale yolu Lalabey mevkiinde saat 04.00 sıralarında 06 SN 159 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Araç takla attıktan sonra yol kenarında bulunan duvara çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

can kaybı ve yaralı:

Kazada Ömer Asaletli hayatını kaybederken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi ise ağır yaralandı. Yaralının durumu ve alındığı sağlık kuruluşuna ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.

soruşturma:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüyor ve bölgedeki görgü tanıkları ile deliller değerlendiriliyor.

ANKARA’NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE ANKARA-KIRIKKALE YOLU ÜZERİNDE KONTROLÜNÜ KAYBEDEN ARAÇ YOLDAN...

ANKARA’NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE ANKARA-KIRIKKALE YOLU ÜZERİNDE KONTROLÜNÜ KAYBEDEN ARAÇ YOLDAN ÇIKARAK KAZA YAPTI. KAZADA BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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