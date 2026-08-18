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Tarım ihracatında eşgüdüm: Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri ortak adımlar atıyor

Tarımda iş birliğini öne çıkaran ziyaret: Aydın Ticaret Borsası heyeti, Ege İhracatçı Birlikleri ile ortak projeler ve ihracat potansiyelini görüştü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tarım ihracatında eşgüdüm: Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri ortak adımlar atıyor

Tarım ihracatında eşgüdüm: Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri ortak adımlar atıyor

Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) arasında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantı EİB ev sahipliğinde yapıldı ve iki kurumun ortak çalışma alanlarını genişletme hedefi ön plana çıktı.

Katılımcılar ve temaslar:

Görüşmeye Aydın Ticaret Borsası adına Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Çevik ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Uyar, Meclis Üyeleri Mehmet Akkan ve M. Hakan Adalı ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katıldı. EİB cephesinden ise heyet Muhammet Öztürk ve Yusuf Gabay ile bir araya geldi.

Görüşmenin odağı:

Toplantıda, mevcut iş birliğinin nasıl derinleştirilebileceği ve yeni ortak projelerin hangi alanlarda geliştirilebileceği ele alındı. Özellikle Aydın'ın tarımsal üretim ve ihracat potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi için yöntemler ve koordinasyon mekanizmaları üzerinde duruldu.

Tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlama kanallarının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlara erişimde karşılıklı destek mekanizmalarının kurulması gibi başlıklar toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Gelecek adımlar:

Taraflar, ortak proje ve çalışma alanlarının belirlenmesi için teknik çalışmaların başlatılması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca iş birliğinin somutlaştırılması amacıyla önümüzdeki dönemde takip toplantıları ve proje önerilerinin paylaşılacağı bildirildi.

Görüşme, iki kurum arasında sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturma ve Aydın'ın ihracat kapasitesini artırmaya yönelik eşgüdümlü adımlar atma hedefiyle sonlandırıldı.

AYDIN TİCARET BORSASI İLE EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ARASINDA ORTAK ÇALIŞMALARIN VE İŞ BİRLİĞİ...

AYDIN TİCARET BORSASI İLE EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ARASINDA ORTAK ÇALIŞMALARIN VE İŞ BİRLİĞİ İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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