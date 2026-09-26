Tarladan sofraya umut: Meriç köylerinde yer fıstığı hasadı başladı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı köylerde bu yıl yer fıstığı hasadı başlatıldı. Alibey, Nasuhbey ve Karayusuflu köylerinde başlayan hasat, bölge tarımında dikkat çeken bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Ekim alanları ve köy dağılımı:

Köylerde toplam 1.400 dekar alanda yer fıstığı ekimi yapıldı. Dağılım şu şekilde: Alibey köyünde 800 dekar, Nasuhbey köyünde 550 dekar ve Karayusuflu köyünde 50 dekar alanda üretim sürüyor.

İklim uyumu ve üretici çalışmaları:

Bölgenin iklim ve toprak yapısına uyum sağlayan yer fıstığının, ilçedeki tarımsal üretimdeki payı her geçen yıl artıyor. Üreticiler, sezon boyunca tarlalarda yoğun emek vererek ürünlerin hasadını gerçekleştiriyor; tarlalardaki toplama ve bakım çalışmaları ise halen devam ediyor.

Hasadın, çiftçiler açısından bereketli geçmesi bekleniyor ve sezon boyunca elde edilecek ürünün bölge ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

EDİRNE'NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI ALİBEY, NASUHBEY VE KARAYUSUFLU KÖYLERİNDE BÖLGE TARIMININ ÖNEMLİ ÜRÜNLERİNDEN OLAN YER FISTIĞININ HASADINA BAŞLANDI.