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Tekirdağ'da gece yarısı çatıda çıkan yangın üç katlı evi kullanılamaz bıraktı

Çorlu'da gece 02.15'te üç katlı evin çatısı alev aldı; itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi, neden araştırılıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ'da gece yarısı çatıda çıkan yangın üç katlı evi kullanılamaz bıraktı

Olayın detayları

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak'ta gece saat 02.15 civarında 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangını devriye gezen polis ekipleri fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Müdahale süreci ve tahmini hasar:

Binanın çatısı yoğun alevlere maruz kalarak kullanılamaz hale geldi. Yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınsa da evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Soruşturma ve ev sahibinin açıklaması:

Olay yerinde konuşan ev sahibi İsrafil Saltan, "Biz de bina da kalıyoruz. Yangının ne sebeple çıktığını bilmiyoruz. Büyük çapta maddi hasarımız var" dedi. Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırıyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN ÇORLU İLÇESİNDE 3 KATLI EVİN ÇATISI GECE YARISI HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE ALEV ALEV...

TEKİRDAĞ'IN ÇORLU İLÇESİNDE 3 KATLI EVİN ÇATISI GECE YARISI HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE ALEV ALEV YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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