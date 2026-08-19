Tepebaşı'nda iki motosikletin çarpışması: sürücü yaralandı

kaza ve olay yeri:

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı ŞArhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan iki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

müdahale ve soruşturma:

Kazada 49 yaşındaki Ö.Ş. isimli erkek sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptı; yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar, çarpışmanın nedenini ve sorumluluklarını ortaya koymaya yönelik devam ediyor.

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