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Tepebaşı'nda iki motosikletin çarpışması: sürücü yaralandı

Eskişehir Tepebaşı'nda iki motosikletin çarpıştığı kazada 49 yaşındaki sürücü Ö.Ş. yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıyı hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tepebaşı'nda iki motosikletin çarpışması: sürücü yaralandı

Tepebaşı'nda iki motosikletin çarpışması: sürücü yaralandı

kaza ve olay yeri:

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı ŞArhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan iki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

müdahale ve soruşturma:

Kazada 49 yaşındaki Ö.Ş. isimli erkek sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptı; yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar, çarpışmanın nedenini ve sorumluluklarını ortaya koymaya yönelik devam ediyor.

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ESKİŞEHİR’DE 2 MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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