Tercan'da balatalardan sıçrayan kıvılcımlar tırın yanmasına yol açtı

Olayın ayrıntıları:
Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi geçişinde, Aşkale yönünden Erzincan istikametine seyir hâlindeyken 04 plakalı hayvan yemi yüklü tırda balatalardan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi. Alevler kısa sürede büyüyerek tırın tamamını sardı ve araç kullanılamaz hale geldi.
Müdahale ve sonuçlar:
Sürücü olay yerinde yara almadan kurtuldu. Yangın sonrası tamamen yanan tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yetkililer yangının balatalardan kaynaklandığını kaydetti.
ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNDA HAYVAN YEMİ YÜKLÜ TIR YANDI
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