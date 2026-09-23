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Tercan'da balatalardan sıçrayan kıvılcımlar tırın yanmasına yol açtı

Erzincan-Erzurum yolunda Aşkale'den gelen 04 plakalı hayvan yemi yüklü tır, Tercan'da balatalardan sıçrayan kıvılcımlarla tutuştu; sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:17

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tercan'da balatalardan sıçrayan kıvılcımlar tırın yanmasına yol açtı

Olayın ayrıntıları:

Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi geçişinde, Aşkale yönünden Erzincan istikametine seyir hâlindeyken 04 plakalı hayvan yemi yüklü tırda balatalardan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi. Alevler kısa sürede büyüyerek tırın tamamını sardı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve sonuçlar:

Sürücü olay yerinde yara almadan kurtuldu. Yangın sonrası tamamen yanan tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yetkililer yangının balatalardan kaynaklandığını kaydetti.

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNDA HAYVAN YEMİ YÜKLÜ TIR YANDI

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNDA HAYVAN YEMİ YÜKLÜ TIR YANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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