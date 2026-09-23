Batman'da itfaiyenin hızlı müdahalesiyle anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Danalı köyü arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Batman İtfaiye Müdürlüğüne bağlı merkez ve belde ekipleri sevk edildi.

müdahalenin ayrıntıları:

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın büyümeden kontrol altına alınması, ekiplerin hızlı yönlendirilmesi sayesinde gerçekleşti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Batman’da anız yangını büyümeden söndürüldü