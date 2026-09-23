Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7988 -0,14%
Bist 13.285,42 +0,66%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,60 +0,20%
--°

Batman'da itfaiyenin hızlı müdahalesiyle anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

Batman OSB ile Danalı köyü arasındaki anız yangını, Batman İtfaiye Müdürlüğü merkez ve belde ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman'da itfaiyenin hızlı müdahalesiyle anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Danalı köyü arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Batman İtfaiye Müdürlüğüne bağlı merkez ve belde ekipleri sevk edildi.

müdahalenin ayrıntıları:

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın büyümeden kontrol altına alınması, ekiplerin hızlı yönlendirilmesi sayesinde gerçekleşti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Batman’da anız yangını büyümeden söndürüldü

Batman’da anız yangını büyümeden söndürüldü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de kabul edilmeyen birliktelik iki kardeşin ölümüne yol açtı
images

WhatsApp'ta Erdoğan ve Gürlek ile birlikte gibi fotoğraf paylaşan şüpheli gözalt...
images

İnegöl girişinde yağışta kayıp sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi
images

Arnavutköy'de okul kantinlerinde kapsamlı hijyen ve etiket denetimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de kabul edilmeyen birliktelik iki kardeşin ölümüne yol açtı

Bozdoğan belediyesi tasarrufla hizmet üretiyor

Tepsi Minare bakıma giriyor: ziyaretler 23 eylül ile 2 ekim 2026 arasında durduruldu

Yabancı sanatçılar Osmancık’ın tarihle doğasını suluboyaya taşıdı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü