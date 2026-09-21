Terörsüz Türkiye yasası: şehit edenler ve talimat verenler haktan yararlanamayacak

Terörsüz Türkiye yasasının kapsamı ve sınırları

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Çanakkale'de sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı buluşmada yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcıları Hacı Turan ve İzzet Buzkan, MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu, Çanakkale milletvekili Ayhan Gider, il başkanı Abdurrahman Kuzu ile parti kadın ve gençlik kolları yönetimi katıldı. Elitaş, STK temsilcilerini iktidarla arada köprü görevi üstlenen aktörler olarak tanımladı ve taleplerin sırasına göre değerlendirildiğini söyledi.

yasanın şartları ve işleyişi:

Elitaş, yasa hakkında özetle iki temel şart bulunduğunu vurguladı: birincisi terör örgütünün kendini feshetmesi, ikincisi ise silah bırakmanın tescil edilip teyit edilmesi. Bu süreç, Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında kurulacak bir heyet tarafından incelenecek; elde edilen değerlendirmeler, istihbarat ve güvenlik birimlerinin bilgilerinin de ışığında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Milli Güvenlik Kurulu, hukuki şartların gerçekleştiğini tespit ederse karar Resmi Gazete'de ilan edilecek. İlanın ardından, teröre yardım eden, yataklık yapan, propaganda veya görsel destek sunan kişilerin müracaatı halinde 6 ay içinde yasadan faydalanma imkanı doğacak.

Elitaş, bölgedeki tarihsel ve sosyal duyarlılığı işaret ederek, 42 yıllık süreçte bu coğrafyada farklı aktörlerin kullanıldığına dikkat çekti ve bütün vatan topraklarından söz ederek 786 bin kilometre kare ve 87 milyon nüfus vurgusunu yaptı.

muafiyetler: kimler yasadan yararlanamayacak:

Elitaş, yasanın kapsamına girip girmeyeceği konusunda net sınırlar çizdi. İmralı ve Kandil gibi merkezlerden gelen, yurt içi veya yurt dışından talimat vererek eylem yaptıran; askerimizi ve vatandaşlarımızı öldürmeye, insanları şehit etmeye sebep olan liderler ve talimat verenlerin bu yasadan yararlanmasının mümkün olmayacağını belirtti. Açıklamada, terör örgütlerinin isimleri de sayılarak PKK, KCK, YPG, SDG, PYD gibi grupların kendilerini gerçekten feshetmeleri gerektiği ifade edildi.

eleştirilere verilen yanıt:

Yasa hakkında olumsuz yorumlar yapanlara da seslenen Elitaş, maksatlarının ülke bütünlüğünü korumak ve toplumun tüm kesimlerini kucaklamak olduğunu söyledi. Çanakkale hatıralarına atıf yaparak, bu ruhu idrak etmek isteyenlerin bölgeyi görmeleri gerektiğini vurguladı ve sözlerini, temsil ettikleri kitlenin taleplerini iktidarla buluşturan STK temsilcilerine yönelik sorumluluk hatırlatmasıyla tamamladı.

Elitaş toplantıda, sağduyu ve aklıselimle yapılan taleplerin sıraya alınarak hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade etti ve katılımcılara görev ve mecburiyetlerine dikkat çekti.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) İLE BULUŞMASINDA KONUŞMA YAPTI