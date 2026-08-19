Ters yön manevrası kaza ile sonuçlandı: Kırşehir'de motosiklet otomobile çarptı

Bağbaşı TOKİ Üniversite Kavşağı'nda kaza

Kırşehir'de Bağbaşı TOKİ Üniversite Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ters yöne giren bir motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kaza mahallinde müdahale yaptı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, K.U. idaresindeki motosiklet, kavşakta ters yöne girerek seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazada motosikletten düşen poşette alkollü içki kutusu görüldü.

Olay yerine çağrılan ambulans içinde sağlık ekipleri tarafından yapılmak istenen alkol muayenesini yaralı reddetti. Yaralı, daha sonra sağlık ekipleri tarafından alınarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Soruşturma ve araç işlemleri:

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili tutanak tuttu ve görgü tanıklarının beyanlarını aldı. Kazaya karışan motosiklet, trafik işlemleri kapsamında trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; ekipler, kazanın oluş şekli ve ters yön iddiasına ilişkin detayları araştırıyor. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymasının benzer kazaların önlenmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

KIRŞEHİR'DE TERS YÖNE GİREN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.