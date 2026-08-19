Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

Ters yön manevrası kaza ile sonuçlandı: Kırşehir'de motosiklet otomobile çarptı

Bağbaşı TOKİ Üniversite Kavşağı'nda ters yöne giren motosiklet K.U. idaresindeki otomobile çarptı; sürücü yaralandı, alkol testini reddetti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ters yön manevrası kaza ile sonuçlandı: Kırşehir'de motosiklet otomobile çarptı

Bağbaşı TOKİ Üniversite Kavşağı'nda kaza

Kırşehir'de Bağbaşı TOKİ Üniversite Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ters yöne giren bir motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kaza mahallinde müdahale yaptı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, K.U. idaresindeki motosiklet, kavşakta ters yöne girerek seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazada motosikletten düşen poşette alkollü içki kutusu görüldü.

Olay yerine çağrılan ambulans içinde sağlık ekipleri tarafından yapılmak istenen alkol muayenesini yaralı reddetti. Yaralı, daha sonra sağlık ekipleri tarafından alınarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Soruşturma ve araç işlemleri:

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili tutanak tuttu ve görgü tanıklarının beyanlarını aldı. Kazaya karışan motosiklet, trafik işlemleri kapsamında trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; ekipler, kazanın oluş şekli ve ters yön iddiasına ilişkin detayları araştırıyor. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymasının benzer kazaların önlenmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

KIRŞEHİR&#039;DE TERS YÖNE GİREN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

KIRŞEHİR'DE TERS YÖNE GİREN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi