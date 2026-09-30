TESK genel kurulunda Mehmet Yiğiner tek aday olarak seçime girecek

TESK 22. Olağan Genel Kurulu'nda tek adayla seçim

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştiriliyor. Süreçte daha önce başkanlık için mevcut Başkan Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner adaylıklarını açıklamıştı.

Palandöken'in çekilme kararı:

Mevcut Başkan Bendevi Palandöken, genel kurulun şekline ilişkin olarak 'kurulun gerektiği gibi yapılmadı' iddiasıyla seçimden çekildi. Bu gelişmeyle birlikte Mehmet Yiğiner seçime tek aday olarak girecek.

Oylama takvimi:

Oylamanın saat 13.00'te başlaması öngörülüyor; oy verme işleminin 17.00'de sona ermesi bekleniyor. Tek adaylı yarışın sonuçları ve genel kurul sürecindeki yansımaları takip edilecek.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) 22. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN BENDEVİ PALANDÖKEN SEÇİMDEN ÇEKİLDİ. BİR DİĞER ADAY TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU (TŞOF) BAŞKANI MEHMET YİĞİNER İSE SEÇİME TEK ADAY OLARAK GİRİYOR.