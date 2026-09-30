Sultangazi yerel yönetimlerde gecenin tek ödüllü belediyesi oldu

Ülke TV'nin 10. Spor ve Spor Ödülleri töreni

Ülke TV tarafından düzenlenen 10. Spor ve Spor Ödülleri, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene spor, siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gecede Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yerel yönetimler kategorisinde spora ve sporcuya verdiği destekler nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden alan Başkan Dursun, emeği geçenlere teşekkür etti. Böylece Sultangazi Belediyesi, gecede yerel yönetimlerden ödül alan tek belediye oldu.

başkan dursun'un açıklamaları:

Başkan Abdurrahman Dursun törende, spora yönelik yürütülen çalışmaları ve yatırımları vurguladı. Dursun, "Spor anlamında ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımızı 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanıyla taçlandırdık. Spora ve sporcuya en çok yatırım yapan belediyelerden biriyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere katkı sağlayanlara teşekkür etti.

törende ödül alan sporcular ve kurumlar:

Törende farklı branşlarda Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil eden sporcular, milli takımlar, kulüpler ve spor medyasından isimler ödüllendirildi. Ödül alanlar arasında atletizmden yüzmeye, okçuluktan haltere kadar pek çok branştan isimler yer aldı.

Gecede ödül alan isimler şunlardır:

İsmail Nezir - Atletizm

Yusuf Kıvanç Erkan - Sualtı sporları / Serbest dalış

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan - Atıcılık

İlke Özyüksel Mihrioğlu - Modern pentatlon

Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır - Okçuluk

İşitme Engelliler Futbol Millî Takımı

Hüseyin Efe Gülsoy - Oryantiring

Karate Milli Takımı

Taekwondo Milli Takımı

Oturarak Voleybol Milli Takımı

Muhammed Furkan Özbek - Halter

Serkan Yıldırım - Para atletizm

Defne Kurt - Para yüzme

Beyzbol5 Milli Takımı

Down Basketbol Milli Takımı - Basketbol

Kaan Elbir - Anadolu Ajansı Spor Haberleri Editörü

Ersin Şiyhan - TRT Spor Koordinatörü

Ufuk Özünlü - Kırkpınar Ağası

Dr. İdris Akbıyık - Muğla Valisi

Abdurrahman Dursun - Sultangazi Belediye Başkanı

Hamdi Elalmış - İş adamı

Dr. Kerim Taşkıran - Botaşspor Kulübü Başkanı

Kamuran Yazıcı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Tören, spora emek verenleri ve başarıları görünür kılarken, yerel yönetimlerin spor yatırımlarının ulusal platformlarda takdir görmesine de örnek teşkil etti.

BAŞKAN DURSUN, ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'IN ELİNDEN ALDI