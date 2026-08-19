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Tiago Djalo: Italiano'nun güveni bana sorumluluk verdi

Tiago Djalo: Vincenzo Italiano'nun güveni ve yönlendirmesi beni önemli hissettiriyor; yeni sistemle Beşiktaş'ın savunması gelişiyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Tiago Djalo: Italiano'nun güveni bana sorumluluk verdi

basın toplantısında neler söyledi:

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun kendisine yaklaşımının kariyerinde belirleyici olduğunu vurguladı. Djalo, "Hoca bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğini bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişimde yardımcı oluyor," sözleriyle takım içindeki iletişimin ve bireysel gelişimin altını çizdi.

Önümüzdeki maçın önemine değinen stoper, Beşiktaş'ın yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahada elinden geleni yapacağını belirtti. Karşılaşmanın saatinin 20.00 olduğu ve rakibin Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris olduğu hatırlatıldı.

sistem değişikliği ve uyum:

Djalo, geçen sezon yaşanan bazı aksaklıklara rağmen takımın sistem değişikliğiyle birlikte daha rahat adapte olmaya başladığını söyledi: "Geçen sezon bazı problemler vardı. Ama sistem değişti. Bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz, bu bir gerçek." Bu yaklaşım, oyuncunun bireysel beklentileri ve takım hedefleri arasında bir paralellik kurduğunu gösteriyor.

26 yaşındaki savunmacı, takıma katıldığı günden beri amacının daha fazla katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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