Tire'de evde silahla oynayan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Tire'de yaşanan olayın ayrıntıları:

Olay, Tire ilçesi İsmail Taşlı Caddesi'ndeki bir evde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yiğit Can Bişkin (16), evde bulunan bir tabancayla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu karnından vuruldu. Ağır yaralanan Bişkin, kanlar içinde yere yığıldı.

Komşuların silah sesini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından genç, önce Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada durumunun ciddiyeti nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen Yiğit Can Bişkin hayatını kaybetti.

polis müdahalesi ve soruşturma:

Olayın ardından çevre güvenlik çemberine alınırken polis ekipleri, kazanın kaza mı yoksa farklı bir durumun sonucu mu olduğunu belirlemek için inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, olay anında Bişkin'in yanında bulunduğu tespit edilen arkadaşı Ç.K. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından genç, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olayın detayları ve silahın teminiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor; bölgedeki görgü tanıkları ile yapılan görüşmeler ve olay yeri incelemeleri, soruşturmanın ilerleyen safhalarında delil olarak değerlendirilecek.

YİĞİT CAN BİŞKİN (16)