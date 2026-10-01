Tırtar kavşağında yaya çarpması: genç hayatını kaybetti

kaza ve ilk müdahale:

Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, Mersin istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 01 EEB 07 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki Ensar Çolak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çolak yola savruldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Çolak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri çevrede inceleme yaptı ve güvenlik önlemleri aldı.

soruşturma ve işlemler:

Olay yerinde yapılan tespitlerin ardından Çolak’ın cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü A.Ç. gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma jandarma tarafından devam ediyor. Yetkililer, kaza yerinde ve ifade aşamasında elde edilen bulgulara göre olayın seyri hakkında ilerleyen süreçte ek bilgi paylaşılacağını bildirdi.

Kazanın yaşandığı Tırtar Işıklı Kavşağı çevresinde trafik akışı kısmi aksama yaşasa da, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından bölge normale döndü. Soruşturmanın sonuçlanmasına kadar olayla ilgili adli ve idari işlemler sürecek.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti