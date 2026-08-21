Topkapı'da dokuz gün sürecek zafer etkinlikleri başlıyor

Topkapı'da dokuz gün sürecek zafer etkinlikleri

Fatih Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen "Bir Milletin Zafer Günleri" programını 22-30 Ağustos tarihlerinde Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda gerçekleştirecek. Dokuz gün boyunca sürecek etkinliklerde tarihî canlandırmalar, konserler, geleneksel gösteriler ve çocuklara yönelik zengin bir içerik İstanbullularla buluşacak.

programın öne çıkan etkinlikleri:

Her gün 18.00-24.00 saatleri arasında devam edecek program kapsamında fetih canlandırmaları ve Çanakkale Müzesi sergisi yer alacak. Ziyaretçiler at ve poni gösterilerini, kılıç-kalkan gösterilerini, okçuluk ezgilerini ve halk oyunlarını izleme imkânı bulacak. Ayrıca meydanda faytonlar, meydan çarşısı, oba çadırları, geleneksel tatların sunulduğu stantlar, mezat ile hatıra fotoğraf alanları kurulacak.

Etkinliklerde mehter ve bando gösterileri ile çeşitli sahne programları ve akşam konserleri düzenlenecek; gün içinde gerçekleştirilen canlandırmalar ve gösteriler tarihî atmosferi yaşatacak şekilde kurgulanacak.

final günü ve kapanış:

Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak özel etkinliklerle son bulacak. Final gününde "Zafer Kapısı - Köklerden Geleceğe" adlı programın yanı sıra halk oyunları ve çeşitli gösteriler yer alacak. Etkinliğin kapanış konseri ise sanatçı Esat Kabaklı tarafından verilecek.

Mehmet Ergün Turan, Topkapı'nın tarihî belleği taşıdığını vurgulayarak zaferlerle şekillenen tarihin kültür ve sanatla buluşturulduğunu ifade etti. Turan, çocukların ve gençlerin geçmişi görerek ve yaşayarak tanımasının amaçlandığını belirterek tüm İstanbulluları programa davet etti.

Etkinlik 22 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 30 Ağustos Pazar günü sona erecek; katılım ve program akışıyla ilgili detaylar Fatih Belediyesi duyurularında yer alacak.

ETKİNLİKLER (ARŞİV)