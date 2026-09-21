Trabzon yaylasında salah taşı yerel turizmi hareketlendirdi

Sosyal medya fotoğrafı yaylayı hareketlendirdi

Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah’ın Kurtdere yaylasında çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından, bölge kısa sürede dikkat çekti. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte futbolcunun oturduğu taş yeni bir fotoğraf noktası haline geldi ve yaylaya "Salah Yaylası" tabelası asıldı. Bu gelişme, hem yerel ziyaretçi akışını hem de turistik ilgiyi artırdı.

Yaylada yeni fotoğraf noktası:

Salah’ın oturduğu taşın üzerine fotoğraf çekilmek isteyenler, gün içinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Fotoğrafı görüp yaylaya gelen ziyaretçiler, futbolcunun görüntülerini yeniden canlandırmak için aynı pozu veriyor. Ziyaretçi grupları arasında taraftarlar, yerel halk ve turistler yer alıyor; bu durum taşın kısa sürede sembolik bir çekim noktası olmasına yol açtı.

Kurtdere yaylasına Galatasaray maçı için gelenler de bu yeni rotayı programlarına ekledi. Kocaeli’nden memleketi Trabzon’a gelen Tuana Hatipoğlu, "Galatasaray maçı için memleketime geldim. Ayrıca taş meşhur olmuş onu da görelim dedik. Burası benim büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yayla. Bir anda herkesi burada görmek çok garip hissettirdi. Burası böyle kalabalık olmuyordu. Yayladaki bir taşın böyle meşhur olacağını hiç tahmin etmezdim. Salah’ın Türkiye’de bir takıma gelmesini de hiç hayal etmiyordum. Hem bizim hem de turizm açısından çok iyi oldu. Onu izlemesi çok keyifli. Ekranların başında onu izlerken zevk alıyoruz. Bir taş meşhur oldu ve binlerce insan buraya gelip gidiyor. Çöp nedeniyle bir endişemiz oluyor. İnsanlar lütfen buraya geldiklerinde çöp atmasınlar. Çöplerini getirdikleri gibi geri götürsünler. Burası tertemiz, kirletmelerini istemiyoruz" dedi.

Yerel tepkiler ve beklentiler:

Yöre sakinleri, ziyaretçi yoğunluğunun getirdiği ekonomik faydalarla birlikte çevresel kaygıları da dile getiriyor. Gülsena Hatipoğlu, "Salah’ın Trabzonspor’a gelmesi hayal gibi oldu. Bizim yaylamıza gelerek fotoğraf çektirmesi de hayal gibi. Biz zaten hayallerin takımıyız. Bunu da çok şükür gerçekleştirdik. İnşallah şampiyonlukla taçlandıracağız. Burayı ziyaret etmesinde ne yapsın? Çok güzel bir yer. Tek endişemiz; inşallah burada çöp olmaz. İnşallah burayı yok etmeyiz hatta daha fazla taçlandırırız. 4 büyüklerden gelen taraftarlar da oluyor. Onlar da bize içten içe hayranlar" şeklinde konuştu.

İstanbul’dan gelen Bahtiyar Bekçi, derbi galibiyetinin ardından Sümela Manastırı yerine yaylaya yöneldiklerini belirterek, "Daha önce Sümela Manastırı’na geliyorduk ama yukarıya çıkmamıştık. Salah burada fotoğraf çektirdikten sonra bu taş Salah taşı olarak lanse edildi. Bizde buraya gelmek istedik. Dereye girip ayaklarımızı serinlettik. Fotoğraf çektirmek için sıra bekledik. Gelen giden çok iyi oluyor. Özellikle turistler ilgi gösteriyor" dedi. Bayram Bekçi de, "Galatarasay maçı için gelmiştik. Galibiyetten sonra Salah’ın yaylasına uğrayalım dedik. İlk kez geldim çok güzel bir yer. Çok hoşumuza gitti. Liverpool’dan Maçka’nın yaylasına geldi. Aynı taşın üstünde oturuyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Onu izlemek çok keyifli. Çok kalabalık. Bu taş bundan sonra çok kalabalık olur" ifadelerini kullandı.

Yerel halk, artan ilgiyi memnuniyetle karşılarken ziyaretçilerin çevreye saygılı davranmasını özellikle vurguluyor. Yetkililer veya organizasyonlar tarafından henüz kalıcı düzenleme veya ziyaretçi yönetimi uygulanmasa da bölgedeki hızlı popülarite, yayla ve çevresinin korunması gerektiğini gündeme taşıdı. Ziyaretçilerden istenen en önemli davranış ise çöplerini geri götürmeleri; bu çağrı, hem sakinlerin hem de ziyaretçilerin ortak beklentisini yansıtıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU MOHAMED SALAH'IN TRABZON YAYLASINDA ÇEKİP SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF, KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN İLGİ GÖRÜRKEN, SALAH'IN OTURDUĞU TAŞ YENİ BİR FOTOĞRAF NOKTASI HALİNE GELDİ. FOTOĞRAFIN ARDINDAN YAYLAYA "SALAH YAYLASI" TABELASI ASILDI.