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Kayseri'den cimnastikte tarihi başarı: büyüklerde şampiyonluk ve ilk üçe girme

17-21 Eylül 2026'de Ankara'da yapılan Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri TOHM ve SEM sporcuları büyük başarı gösterdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'den cimnastikte tarihi başarı: büyüklerde şampiyonluk ve ilk üçe girme

Ankara'da şampiyona sonuçları

17-21 Eylül 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na toplam 153 sporcu katıldı. Kayseri'yi TOHM ve SEM sporcuları temsil etti ve turnuvada elde ettikleri dereceler şehre önemli bir gurur yaşattı.

kayseri sporcularının aldığı dereceler:

Mustafa Yiğit Dur, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu; ayrıca 6 alet toplamında Türkiye 2.'si ve paralel aletinde Türkiye 3.'sü olarak yarışmayı tamamladı. Hüseyin Emir Cünedioğlu gençler kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu. Büyükler kategorisinde Hasan Bulut Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, paralel aleti ve kulplu beygirde Türkiye 3.'sü oldu. Aynı kategoride Melih Dumlu ise Türkiye 3.'sü olarak kürsüye çıktı.

büyüklerde kayseri için tarihi an:

Hasan Bulut'un büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu, Melih Dumlu'nun ise Türkiye 3.'sü olmasıyla Kayseri, büyükler kategorisinde bireysel düzeyde tarihinde ilk kez hem bir Türkiye şampiyonluğu hem de bir Türkiye üçüncülüğü elde etmiş oldu. Bu sonuçlar, TOHM ve SEM programlarının sporcu yetiştirme sürecindeki etkinliğine işaret ederken, Kayseri cimnastiğinin ulusal düzeydeki görünürlüğünü de artırdı.

ANKARA’DA DÜZENLENEN ARTİSTİK CİMNASTİK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ’Yİ TEMSİL EDEN TOHM VE SEM...

ANKARA’DA DÜZENLENEN ARTİSTİK CİMNASTİK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ’Yİ TEMSİL EDEN TOHM VE SEM SPORCULARI ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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