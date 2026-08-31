Dolar 48,2629 -0,01%
Euro 56,0515 -0,12%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.947,99 -0,08%
EUR/USD 1,1610 -0,10%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Tramvayda sığınan genç küfür tartışmasının ardından kuru sıkı tabancayla yaralandı

Kayseri'de tramvaya sığınan 16 yaşındaki H.E.A., iddiaya göre E.G.'nin kuru sıkı tabancayla vurulması sonucu üç yerinden yaralandı; şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:32

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 16:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tramvayda sığınan genç küfür tartışmasının ardından kuru sıkı tabancayla yaralandı

Tramvayda sığınan gencin yaralanma anı

Kayseri'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yaralanan H.E.A. (16), İldem-Organize Sanayi yönünden ilerleyen tramvaya bindi. Vatandaşların ihbarı üzerine tramvayın durduğu Tuna Durağına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre Mimarsinan Kavşağı Tramvay Durağı'nda tramvay beklerken alkollü olduğu belirtilen H.E.A. ile tanımadığı E.G. (18) arasında küfürleşme kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre E.G. yanında bulunan kuru sıkı tabancayı kullanarak H.E.A.'ya ateş etti.

H.E.A.'nın vücudunun 3 farklı yerinden yaralandığı, olayın şoku ile tramvaya bindiği ve burada vatandaşlar tarafından fark edilerek müdahale edildiği bildirildi. Sağlık ekiplerinin duraktaki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda çalışma başlattı. Şüpheli E.G., olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

KAYSERİ&#039;DE YARALI OLARAK TRAMVAYA SIĞINDIKTAN SONRA TEDAVİ ALTINA ALINAN GENCİN, TANIMADIĞI BİRİ...

KAYSERİ'DE YARALI OLARAK TRAMVAYA SIĞINDIKTAN SONRA TEDAVİ ALTINA ALINAN GENCİN, TANIMADIĞI BİRİ TARAFINDAN KÜFÜRLEŞME İDDİASIYLA KURU SIKI TABANCA İLE VURULDUĞU ÖĞRENİLDİ. OLAYI GERÇEKLEŞTİREN 18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı
images

silifke'ye getirilen Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketine ulaştı
images

Bayburt'ta cebe gizlenmiş 1 kilo 31 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutukl...
images

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

marmara'da sezon dualarla açıldı: sardalya ve palamut ilk gün bereketi getirdi

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı

Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı