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Trendyol'un yapay zeka hamlesi: e-ihracatta KOBİ'leri küreselleştiren yeni model

Trendyol, GITEX Ai Türkiye 2026'da yapay zekayı e-ihracatta stratejik kaldıraç olarak sundu; 120 bini aşkın üretici, LLM ve agent'larla küreselleşiyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Trendyol'un yapay zeka hamlesi: e-ihracatta KOBİ'leri küreselleştiren yeni model

GITEX Ai Türkiye 2026'da Trendyol'un mesajı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği GITEX Ai Türkiye 2026'da Trendyol, yapay zekayı e-ticaretin bir araç olmaktan çıkarıp akıllı bir iş ortağına dönüştürdüğünü vurguladı. Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan panelde şirketin e-ihracat vizyonunu ve küresel büyüme stratejisini paylaştı.

Yapay zekayı e-ihracatın lokomotifi olarak konumlandırma:

Erdem İnan, şirketin 36 ülkeye uzanan ekosisteminde temel unsurun teknoloji ve yapay zeka olduğunu belirterek, platform üzerinden e-ihracat yapan 120 bini aşkın yerli üretici ve KOBİ bulunduğunu açıkladı. İnan, "Her gün 200 binden fazla 'Made in Türkiye' etiketli ürünü yurt dışındaki kullanıcılara ulaştırıyoruz" dedi ve yapay zekanın lojistikten müşteri taleplerine kadar e-ihracatın her aşamasında rol oynadığını kaydetti.

Uçtan uca yapay zeka uygulamaları ve operasyonel etkileri:

CTO Cenk Çivici'nin sunumunda ise platformun yapay zeka çözümlerinin kapsamı detaylandırıldı. Trendyol LLM ile iş ortaklarının 10'dan fazla dilde ürün açıklaması oluşturabildiği ve anlık çeviri ile iletişim kurabildiği belirtildi. Ayrıca, yapay zeka agent'ı "Ortak"un satıcılar için dijital asistan görevi gördüğü, Shopping Assistant'ın ise müşterinin bütçesi ve tarzına göre sepet önerdiği aktarıldı.

Çivici, ekip verimliliğine dair somut veriler de paylaştı: geliştirilen agent platformları sayesinde yazılan kodların yüzde 20'sinin otonom yazıldığını, otonom sistemlerin ise her gün 500 milyondan fazla karar ve tahmin ürettiğini söyledi.

Hedeflenen coğrafyalar ve stratejik amaçlar:

İnan, Trendyol'un e-ihracat ekosisteminin Orta ve Doğu Avrupa, Körfez bölgesi ve Azerbaycan'ı kapsadığını belirterek, yapay zekanın yerli üreticilerin küresel pazarlara açılmasında stratejik kaldıraç olduğunu vurguladı. Şirketin önceliğinin teknoloji altyapısıyla KOBİ'leri küreselleştirmek ve üretim kapasitelerini artırmak olduğu ifade edildi.

GITEX Ai Türkiye 2026, küresel teknoloji şirketleri, girişimler ve kamu temsilcilerini bir araya getirirken Trendyol'un sunumları, yapay zekanın e-ticaret ve e-ihracat ekosistemlerindeki somut uygulamalarını ve etkilerini öne çıkardı.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİNDEN GITEX, TÜRKİYE&#039;DE İLK KEZ CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM...

DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİNDEN GITEX, TÜRKİYE'DE İLK KEZ CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM VE FİNANS OFİSİ’NİN EV SAHİPLİĞİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN STRATEJİK ORTAKLIĞIYLA DÜZENLENDİ. AHMET CAN -TRENDYOL GRUBU CEO'SU ERDEM İNAN

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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