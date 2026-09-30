Kars'ta motosikletli saldırı: iki kişi ayağından yaralandı

Kars'ta motosikletli saldırı sonrası iki kişi yaralandı

Kars'ta İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli, T.Ö. (45) ve E.Ö. (23) isimli iki kişiyi ayağından vurarak olay yerinden kaçtı. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre şüpheli motosikletle caddeye geldi ve burada iki kişiye ateş etti. Saldırının ardından şüpheli motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerinde kısa süreli panik yaşandı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; her iki kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı ve çalışma sürüyor.

KARS'TA KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN MOTOSİKLETLİ BİR KİŞİ, 1'İ KADIN 2 KİŞİYİ SİLAHLA AYAĞINDAN VURARAK KAÇTI. YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.