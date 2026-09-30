Meclisin açılmasını ülkenin kurtuluşu saydı: Kahraman 15 Temmuz'u işgal teşebbüsü olarak nitelendirdi

Karabük Üniversitesi açılış töreninde konuşma

Karabük Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nin açılışını takiben düzenlenen 2026-2027 akademik yılı töreninde, rektör ve konukların konuşmaları dikkat çekti. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin hızlı bir gelişim gösterdiğini vurgulayarak kurumun Türkiye Yüzyılı vizyonunu sahiplenip bu vizyona katkı sunduğunu belirtti.

Kırışık, üniversitenin hedefinin araştırma üniversitesi olmak olduğunu ifade etti: "Hedefimiz, Karabük Üniversitesini bir araştırma üniversitesi haline getirmek. Her senato toplantımızda bu hedef doğrultusunda bir adım daha ileriye gidiyoruz."

Kahraman'ın 15 Temmuz değerlendirmesi:

Törenin onur konuğu 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz ve darbeler tarihi" başlıklı konuşmasında 15 Temmuz 2016 darbe girişimini değerlendirdi. Kahraman, olayın bir darbe ya da ihtilal tanımının ötesinde olduğunu savunarak, 'Bana göre 15 Temmuz Türkiye'nin işgali teşebbüsüdür' ifadesini kullandı. Konuşmasında, "O gece işgal ediliyorduk. Suriye oluyorduk. Büyük bir tehlike atlattık. Allah bizi Suriye'den beter olmaktan kurtardı" dedi.

Meclisin açılma gerekçesi ve tarihsel ayrım:

Kahraman, 15 Temmuz gecesi TBMM'yi açma kararına ilişkin olarak tecrübesine dayanan bir değerlendirme paylaştı. Meclis'in o gece açılmasının amacını sadece demokrasiyi korumak olarak tanımlamadığını belirterek, "O gece Meclisi kendi irademle tecrübeme dayanarak açtım. O gece biz Meclisi demokrasi için açmadık. Demokrasi bir hükümet şekli. Biz o gün bayrağımız, minarelerimiz, secdemiz, Kabe'miz ve ülkemizin kurtuluşu için açtık" sözlerini kullandı.

Ayrıca Kahraman, darbeler ile ihtilal kavramları arasındaki farkı anlattı. 29 Ekim Cumhuriyet ilanını gerçek bir ihtilal olarak niteleyip, Türkiye'de gerçekleşen 17 darbe içinde ihtilal niteliği taşıyan bir olay olmadığını savundu.

Konuşmaların ardından tören, hediye takdimi ile sona erdi. Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

TBMM 26. DÖNEM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN, 15 TEMMUZ 2016'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN, "BANA GÖRE 15 TEMMUZ TÜRKİYE'NİN İŞGALİ TEŞEBBÜSÜDÜR. O GECE İŞGAL EDİLİYORDUK. ALLAH BİZİ SURİYE'DEN BETER OLMAKTAN KURTARDI" DEDİ.