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Turgutlu'da uyuşturucu ağına müdahale: metamfetamin, sentetik ecza ve ruhsatsız silahla 6 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 80,83 gram metamfetamin, sentetik ecza, 135 bin 155 TL, ruhsatsız tabanca ve 22 fişek ele geçirildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Turgutlu'da uyuşturucu ağına müdahale: metamfetamin, sentetik ecza ve ruhsatsız silahla 6 tutuklama

Operasyon ve yakalamalar:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Turgutlu İstihbarat Büro Amirliği ekipleri görev aldı. Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ara yakalamada tespit edilenler:

Çalışmalar sırasında, 14 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen ara yakalamada 0,63 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu yakalamayla ilgili bir şüpheli hakkında TCK 191 maddesi kapsamında işlem yapıldı.

Ev aramaları ve ele geçirilen deliller:

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet sentetik ecza, 4 parça halinde toplam 80,83 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 155 TL nakit para, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu kapsamında sürdüğü öğrenildi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 80,83...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 80,83 GRAM METAMFETAMİN, SENTETİK ECZA, YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA İLE RUHSATSIZ TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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