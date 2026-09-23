Emine Erdoğan ve Rachel Ruto Türkevi’nde çevre, sağlık ve eğitim konularını görüştü

Emine Erdoğan ve Rachel Ruto Türkevi’nde bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto’nun eşi Rachel Ruto ile Türkevi’nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

görüşmenin odağı:

Taraflar, toplantıda öncelikli olarak sağlık, çevre ve eğitim başlıklarında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca aile konuları ve çocukların dijital güvenliği gibi çağdaş hassasiyetler de görüşmede öne çıkan temalar arasında yer aldı.

katılımcılar ve paylaşım:

Görüşmede Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam da hazır bulundu. Toplantı basına kapalı yapıldı ve Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Kenya Devlet Başkanı’nın kıymetli eşi Rachel Ruto Hanımefendi ile Türkevi’nde bir araya geldik. Sağlık, çevre, eğitim ve aile başta olmak üzere çocukların dijital güvenliği gibi pek çok konuda fikir paylaşımında bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Görüşme, iki ülke temsilcileri arasında sosyal politika ve çevre konularında karşılıklı deneyim aktarımı fırsatı sunarken, katılımcıların ilgili alanlardaki projeler ve iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto'nun eşi Rachel Ruto ile bir araya geldi.