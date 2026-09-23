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Balıkesirspor, Can Cangök'te taraftarına kavuşmayı hedefliyor

Balıkesirspor, Atatürk Stadyumu zemin çalışmaları sürerken iç saha maçlarını kendi tesislerindeki Can Cangök sahasında oynamak üzere federasyona başvurdu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 19:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Balıkesirspor, Can Cangök'te taraftarına kavuşmayı hedefliyor

Balıkesirspor kendi tesisinde iç saha seçeneğini değerlendiriyor

Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu’ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle sezonun ilk haftalarında iç saha maçlarını İzmir Aliağa Stadyumunda oynamıştı. Kulüp, ligin 6. haftasında oynanacak 1922 Akşehirspor maçını kendi şehrinde gerçekleştirmek için adım attı.

Neden Aliağa'da oynandı:

Sezonun ilk karşılaşması olan Bucaspor maçı ile Uşakspor müsabakası, Atatürk Stadyumu'ndaki zeminin hazır olmaması nedeniyle Aliağa'da oynandı. Ancak yönetim, iç saha avantajını ve taraftar desteğini geri kazanmak amacıyla alternatif bir çözüm arayışına girdi; bunun sonucu olarak Ali Hikmet Paşa Tesisleri yanında yer alan Can Cangök antrenman sahası gündeme geldi.

Can Cangök sahasının hazırlığı:

Kulüp yönetimi federasyona, Can Cangök antrenman sahasının resmi müsabaka oynamaya uygun hale getirilmesi yönünde başvuruda bulundu. Yönetim bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile bir araya gelerek saha incelemesi yaptı ve yapılması gereken çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Kulüp Başkanı Mert Alper Acar federasyonun taleplerini Başkan Akın'a iletti ve sürecin hızlandırılması için görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Acar sürece ilişkin şunları söyledi: "Artık taraftarımızla kucaklaşmak istiyoruz. Bu sebeple Atatürk Stadyumu yeniden kullanıma açılana kadar iç saha karşılaşmalarımızı kendi şehrimizde oynayabilmemiz amacıyla kulüp tesislerimizdeki sahada incelemelerde bulunduk. Tesislerimizde bulunan sahanın TFF kriterlerine uygun hale getirilerek resmi müsabakaların oynanabilmesi için yapılabilecek çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile yerinde değerlendirdik. Amacımız ve niyetimiz 1922 Akşehirspor maçını Balıkesir’de oynamak. Büyükşehir Belediyesi 3-4 günlük yoğun bir çalışma ile burayı hazır hale getirecek. Sınırlı sayıda bir taraftar grubu olsa da kendi şehrimiz, kendi sahamız da mücadelemizi vereceğiz"

Yetkililer, saha altyapısının TFF kriterlerine uygun hale getirilmesi için kısa süreli bir çalışmanın yeterli olacağını belirtiyor. Eğer federasyon onayı ve belediye desteği zamanında sağlanırsa, Balıkesirspor önümüzdeki iç saha maçını kendi tesisleri sınırları içinde, sınırlı taraftar kapasitesiyle oynayacak ve taraftarla sahada buluşmanın planlarını gerçekleştirecek.

FEDERASYONUN CAN CANGÖK ANTRENMAN SAHASINI UYGUN HALE GETİRMESİNİ İSTEDİĞİ KULÜP YÖNETİMİ BUGÜN...

FEDERASYONUN CAN CANGÖK ANTRENMAN SAHASINI UYGUN HALE GETİRMESİNİ İSTEDİĞİ KULÜP YÖNETİMİ BUGÜN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN İLE BİR ARAYA GELEREK SAHAYI GEZDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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