Kemer'de risk azaltma odaklı afet koordinasyonu güçlendiriliyor

Toplantının amacı:

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı, ilçede meydana gelebilecek afet ve acil durumlara karşı hazırlıkların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapıldı. Toplantıda öncelik olarak risklerin en aza indirilmesi, hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun etkinleştirilmesi vurgulandı.

Ele alınan konular:

Toplantıda, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları ile farklı acil durum senaryolarına yönelik hazırlıklar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Tartışmalar, ilçe genelinde uygulanabilecek yaklaşım ve sorumlulukların netleştirilmesine odaklandı.

Katılımcılar ve görev paylaşımı:

Toplantıya Kaymakam Ahmet Solmaz başkanlık etti. Ayrıca Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, Kemer Jandarma Komutanı Onur Yakan, Kemer Emniyet Müdür Vekili Ramazan Canbaş, Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fevzi Uzun ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları hazır bulundu. Katılımcılar, ilçe düzeyinde işbirliğinin güçlendirilmesi gereğini vurguladı.

Toplantı sonunda, ilçede olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması ile kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesine yönelik kararlılık ifade edildi.

MEYDANA GELEBİLECEK OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK HAZIRLIKLARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ AFET KOORDİNASYON TOPLANTISI KEMER KAYMAKAMI BAŞKANLIĞINDA, GERÇEKLEŞTİRİLDİ.