Tuşba'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü üstü yangın söndürüldü

Tuşba'da örtü üstü yangın

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve mahalle sakinleri durumu fark ederek yetkililere ihbarda bulundu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bildirim üzerine bölgeye intikal eden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hızlı müdahale etti. Ekiplerin çalışması sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Olayın seyri ve sonuç:

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, çevre yapılara sıçramadan söndürüldü ve kontrol altına alındı.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ