Tuzla'da çocuk filmleri kültürlerarası diyalogun merkezine oturdu

festival özeti:

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Film Festivali (UKFF), 8-11 Ekim tarihleri arasında dört gün boyunca gösterim, söyleşi ve atölye çalışmalarına sahne oldu. Tuzla Yaşam Aydınlı, Şifa Kültür Merkezi ve Tuzla Sahil Sahnesi'nde düzenlenen program, kısa ve uzun metrajlı yapımları çocuklar ve gençlerle buluşturdu.

Festival, sinemayı yalnızca eğlence aracı olarak görmeyip; farklı kültürlerin tanınması, karşılıklı anlayış ve barış bilincinin güçlendirilmesi amacıyla konumlandırıldı. Gösterimler sırasında bazı filmlerin yönetmenleri izleyicilerle buluştu; atölye ve söyleşilerle katılımcı gençlerin deneyim paylaşımı teşvik edildi.

festivalin programı ve etkinlikler:

Lansman 8 Ekim'de Tuzla Belediyesi Nikâh Sarayı Şehrazat Salonu'nda yapıldı. Açılışta müzik dinletisi, "7 Kıta" temalı sergi alanları, fotoğraf ve deneyim istasyonları ile kostümlü oyuncuların yer aldığı etkinlikler düzenlendi ve MAIRA filminin gösterimi yapıldı.

9 Ekim'de lise öğrencilerine yönelik eş zamanlı gösterimler gerçekleştirildi; 10 Ekim günü çocuklara özel gösterimler ve eğlence etkinlikleri düzenlendi. Festival, 11 Ekim'de Tuzla Yaşam Aydınlı'da gerçekleştirilen çocuk atölyeleri, dans gösterisi, Akademi Sanat öğrencilerinin konseri ve ödül töreniyle sona erdi. Etkinlikler boyunca forumlar ve atölyeler sayesinde katılımcılar hem film üretimi hakkında bilgi edindi hem de kültürlerarası etkileşim sağlandı.

güney kore ile kültürel iş birliği:

Festival öncesinde Seul'ün Eunpyeong-gu bölgesinin Belediye Başkanı Kim Me-Kyoung ve heyeti, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ile bir araya geldi. Görüşme sonucunda iki belediye arasında kültür ve sanat ile çocuk-gençlik projelerini kapsayan bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Başkan Bingöl, bu ilişkinin yeni projelere zemin hazırlamasını temenni etti ve karşılıklı iş birliklerinin genişleyeceğini vurguladı.

Kim Me-Kyoung ise festivalin çocukların farklı kültürleri tanıması açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, 'Tuzla’da çocuk film festivalinin yapılıyor olması çok anlamlı. Bu vesileyle sizleri kutluyorum. Bu festival sayesinde dünyanın dört bir yanından çocuklar bir araya geldi. Birbirlerinin kültürlerini tanıyıp iletişim kurabilecekleri bir ortam oluştu. Bildiğiniz gibi sinema sınırları aşar. Sinema, hayallerin de ötesine geçer' ifadelerini kullandı.

UKFF Başkanı Rowena Tuzcuoğlu ise festivalin misyonunu özetleyerek, 'Bizim amacımız dünyada bir barış olsun ve biz ufak çocuklardan başlayacağız. Çünkü Mahatma Gandhi’nin dediği gibi, ’Kalıcı bir barış istersen çocuklardan başlayacaksın’' dedi. Nelson Mandela Film Festivali Direktörü ve film yönetmeni Dr. Firdoze Bulbulia ise Türkiye'ye getirilen filmler ve kurulan etkileşimler için teşekkür ederek, festivalin yeni bağlantılar kurma ve birbirini tanıma açısından değer taşıdığını belirtti.

Festival, hem yerel izleyiciyle buluşma hem de uluslararası iş birliklerine kapı aralama hedefiyle, sinemanın çocuklar aracılığıyla kültürlerarası diyalog ve barış bilinci oluşturmadaki rolünü bir kez daha gösterdi.

TUZLA BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI ÇOCUK FİLM FESTİVALİ (UKFF), DÖRT GÜN SÜREN GÖSTERİM, SÖYLEŞİ VE ATÖLYE ÇALIŞMALARININ ARDINDAN SONA ERDİ.