Ekimde anapara ödemeleri başlayacak; fon mağdurlarına ara ödemeler hedefleniyor

Hükümetten fon mağdurlarına ödeme takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, fon meselesine ilişkin hazırlanan kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerine başlanacağını bildirdi. Erdoğan, olağan ve olağanüstü tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yatırımcıların kaydadeğer bölümünün ara ödemelerini almış olacağını belirtti.

Erdoğan, Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla yürütülen sürecin adım adım yürütüldüğünü, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirmesi, Fon Koordinasyon Kurulu'nun teşkili ve TBMM'ye sunulan düzenlemelerle sürecin şeffaf ve yasal zeminde ilerlediğini vurguladı.

Yargı süreçleri ve idari adımlar:

Fon şirketleriyle ilgili soruşturmaların titizlikle sürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı, işlemler kapsamında yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını söyledi. Bu kişilerden 84'ü tutuklu, 27 şüpheli için yakalama kararı ve 99 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. Erdoğan, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlatıldığı, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın Emlak-Katılıma devrinin başladığını aktardı.

Kamu güveni, hesap sorma ve piyasa düzenlemeleri:

Milletin hak ve hukukunun korunmasının hükümetin kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Erdoğan, fahiş getiri elde eden ve spekülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayanların bedelini ödeyeceğini söyledi. Buna paralel olarak sermaye piyasalarının mikroplara karşı güçlendirileceği, ek düzenlemelerle işleyişin daha sağlıklı hale getirileceği kaydedildi. Erdoğan, siyaset sahnesinde yapılan karalama ve iftiralar konusunda da eleştirilerde bulundu ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Kabine gündeminden diğer başlıklar

Erdoğan toplantıda ele alınan diğer konulara dair de açıklamalarda bulundu. Manisa-Akhisar'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişiye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı, yaralananlardan 13'ünün taburcu edildiğini, 2 kişinin yoğun bakımda olduğunu ve 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Güvenlik konusuna değinen Erdoğan, 2026'nın ilk dokuz ayında 294 kişinin iadesinin sağlandığını ve aynı dönemde farklı aramalarla 736 kişinin ülkeye getirildiğini açıkladı. Hukukun dışına çıkanlara karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

Maltepe olayından kentsel dönüşüme çağrı:

İstanbul-Maltepe'de çöken bina üzerinden kentsel dönüşüm politikasına dikkat çeken Erdoğan, olayı İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi açısından bir uyarı olarak nitelendirdi. "Biz her ‘kentsel dönüşüm’ dediğimizde birilerinin 'rantsal dönüşüm' diye feveran etmesinden bıktık" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, vatandaşlara komşularıyla uzlaşarak dönüşüm süreçlerini ertelememeleri çağrısında bulundu ve tüm belediyelerden sürece aynı hassasiyeti göstermelerini beklediklerini söyledi.

Bölgesel gelişmeler ve savunma iş birliği:

Erdoğan, Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı saldırıyı kınadı; saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 309 kişinin yaralandığını hatırlattı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurumsal altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Erdoğan, bu faaliyetlerin NATO'da olduğu gibi ulusal mevzuat temelinde yürütüleceğini vurguladı ve anlaşmanın iç onay süreçlerinin TBMM'ye sevkine yönelik hazırlıkların devam ettiğini aktardı.

İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni hedefler:

Kabinede ayrıca İŞKUR Gençlik Programı ele alındı. Erdoğan, programa bugüne kadar yaklaşık 220 bin genç katıldığını, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kontenjanının 150 bin'e çıkarıldığını açıkladı. Programa katılan gençlere günlük bin 375 lira ödeme yapılacağı, ayda 14 gün katılımda gençlerin 19 bin 250 liraya kadar destek alabileceği, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağı belirtildi. Ayrıca belirli şartlarda bin 250 lira promosyon ve çeşitli indirim imkanlarının sağlanacağı ifade edildi. Hükümetin hedefi, "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)" hamlesiyle üç yılda 3 milyon gence, 2028 sonuna kadar ise 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşmak olarak aktarıldı.

Erdoğan konuşmasında, gençleri marjinal yapılara, terör örgütlerine ve kariyerist siyasete kaptırmamaya yönelik kararlılığı tekrar vurguladı.

Genel değerlendirmesinde devletin, milletin malına ve canına kastedenlerin peşinden gitmeye devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı, kanuni düzenlemeler ve adli mekanizmalarla sürecin takip edileceğini sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FAHİŞ GETİRİLER ELDE ETMİŞ; SPEKÜLASYON VE MANİPÜLASYON YOLUYLA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞ HER KİM VARSA, BUNUN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEKTİR"