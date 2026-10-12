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Yeni dönemde SODAM kadın emeğini üretime dönüştürüyor

Edirne SODAM’da 'Bir kadın, bin umut' temasıyla açılan yeni dönem, kadınların mesleki becerilerini ve sosyal yaşama katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yeni dönemde SODAM kadın emeğini üretime dönüştürüyor

SODAM'da yeni dönem 'Bir Kadın, Bin Umut' temasıyla başladı

Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) yeni eğitim dönemine 'Bir Kadın, Bin Umut' temasıyla giriş yaptı. Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde düzenlenen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; konuşmaların ardından kurdele kesimi ve kurs ziyaretleri gerçekleştirildi. Etkinliğin renkli anlarından biri, kadınlardan oluşan Sevgili Günebakanlar Grubu'nun konserinde yaşandı ve misafirler eserlere eşlik etti.

Programın ayrıntıları:

Programda konuşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, SODAM'ın yalnızca meslek edindiren bir merkez olmadığını, kadınların kişisel gelişimlerine ve geleceklerine katkı sunduğunu vurguladı. Fidan, merkezde kadınların el becerilerini geliştirmelerinin, özgüven kazanmalarının ve aile bütçelerine katkı sağlayabilecek imkânlara ulaşmalarının hedeflendiğini belirterek yeni eğitim döneminin hayırlı ve verimli geçmesini diledi.

Eğitim hedefleri ve katılımcı görüşleri:

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı da SODAM'ın vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirip toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi. Büyüknalçacı, sosyal desteklerin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda toplumun güven ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğine dikkat çekti ve 'bir fırsatın bir kişinin, bir ailenin hatta bir neslin geleceğini değiştirebileceğini' ifade etti. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise SODAM'ların kadınların ekonomik hayata katılımını ve sosyal ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.

Kursiyerlerden Sevcan Özer merkezde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni dönemin kendilerine yeni fırsatlar ve deneyimler sunacağını söyledi. Programa Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkan Vekili Sibel Yıldırım, kurum müdürleri, kadın muhtarlar ve kursiyerler katıldı.

Merkezde yeni dönemde dikiş-nakış, aşçılık, el sanatları, kuaförlük, okuma-yazma ve Kur'an-ı Kerim gibi kurslar yer alıyor. SODAM'ın hedefi, yürütülecek eğitimlerle kadınların mesleki becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini artırmak ve sosyal yaşamda daha güçlü bir biçimde yer almalarını sağlamaktır.

EDİRNE SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ’NDE (SODAM), “BİR KADIN, BİN UMUT” TEMASIYLA YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİN...

EDİRNE SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ’NDE (SODAM), “BİR KADIN, BİN UMUT” TEMASIYLA YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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